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برلمان

برلماني يشيد بكلمة السفيرة نبيلة مكرم فى مؤتمر نساء بيروت

الخميس 07/مارس/2019 - 02:16 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
فريدة محمد
أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين شرفت مصر خلال مشاركتها في جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة 2019" الذي انعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت تقديرًا لدورها كأحد أفضل نماذج القيادة النسائية الناجحة على المستوى العربي.

ووجه "أبو جاد" فى بيان اليوم، تحية قلبية للسفيرة نبيلة مكرم على ما جاء فى كلمتها من قضايا مهمة خاصة تأكيدها أن القيادة السياسية في مصر تقدر بشكل جاد دور المرأة الفاعل وقدرتها على صناعة الفارق نحو تقدم هذا البلد، حيث تجسد ذلك التقدير في تولي ثمان سيدات حقب وزارية بالحكومة المصرية في مرحلة فارقة من عمر البلاد وكذلك وجود 90 نائبة في البرلمان المصري.

وأشاد بتأكيد الوزيرة أن المرأة العربية هي المسئولة عن تغيير الصورة النمطية المكررة لها أمام المجتمعات الغربية إذ أن بمقدورها تمامًا محاربة الصورة الذهنية السلبية المتداولة عنها بل والترويج لدولتها ومنطقتها على نحو يعزز من مكانتها، خاصة أن هناك عدة نماذج ناجحة لسيدات عربيات أفاضل في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

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