الأعلى للثقافة: إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمبدعين

يسعى المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصري، من خلال خطته الجديدة التي وضعها للعمل عليها بالمجلس ضمن استراتيجية الدولة، لتطوير منظومة العمل القائمة الآن بمنح التفرغ لكى تستهدف تنمية الإبداع وليس رعاية المبدعين اجتماعيا وإنسانيا.



وقال المصري إن الهدف من التعديل، هي الشباب وفقا لضوابط وقواعد جادة وصارمة، ويضم المشروع الجديد منح متنوعة ولمدد متغيرة لدعم الإبداعات الشابة الجادة ورفع قيمة المخصصات المالية للمنح.



وتراعى المنح تعزيز الإبداعات فى مجالات نوعية تعكس أولويات وزارة الثقافة فى رعاية المبدعين، ويتم الاعتماد على لجان تحكيم فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، مع وجود آليات للمتابعة والتقييم الدقيق للمردود الإبداعى للمنح.



وأكد المصري أن المجلس يسعى لإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والإنسانية للمبدعين الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية وصحية حرجة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة، ومن الممكن تمويل موارد هذا الصندوق من الهبات والتبرعات التي يقدمها رجال الأعمال والبنوك والقطاع الخاص، وكذلك موارد يتم تحصيلها من رسوم تقديم بعض الخدمات الثقافية على مستوى الوزارة ككل بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات الثقافية بالوزارة، فضلا عن تطوير لائحة الجوائز والمسابقات بصورة موحدة لضمان اقصى درجات الدقة والجدية والنزاهة والشفافية فى عمليات الترشيح والتحكيم، وتطوير نظم إدارة تحكيم الجوائز والمسابقات لكى تتسق مع المعايير الدولية فى تنظيم الجوائز، وميكنة الجوائز والمسابقات فى قواعد بيانات دقيقة وشاملة، وميكنة منظومة إيداع شهادات المصنفات وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية.