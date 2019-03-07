ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الأعلى للثقافة: إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمبدعين

الخميس 07/مارس/2019 - 02:46 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يسعى المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصري، من خلال خطته الجديدة التي وضعها للعمل عليها بالمجلس ضمن استراتيجية الدولة، لتطوير منظومة العمل القائمة الآن بمنح التفرغ لكى تستهدف تنمية الإبداع وليس رعاية المبدعين اجتماعيا وإنسانيا.

وقال المصري إن الهدف من التعديل، هي الشباب وفقا لضوابط وقواعد جادة وصارمة، ويضم المشروع الجديد منح متنوعة ولمدد متغيرة لدعم الإبداعات الشابة الجادة ورفع قيمة المخصصات المالية للمنح.

وتراعى المنح تعزيز الإبداعات فى مجالات نوعية تعكس أولويات وزارة الثقافة فى رعاية المبدعين، ويتم الاعتماد على لجان تحكيم فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، مع وجود آليات للمتابعة والتقييم الدقيق للمردود الإبداعى للمنح.

وأكد المصري أن المجلس يسعى لإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والإنسانية للمبدعين الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية وصحية حرجة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة، ومن الممكن تمويل موارد هذا الصندوق من الهبات والتبرعات التي يقدمها رجال الأعمال والبنوك والقطاع الخاص، وكذلك موارد يتم تحصيلها من رسوم تقديم بعض الخدمات الثقافية على مستوى الوزارة ككل بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات الثقافية بالوزارة، فضلا عن تطوير لائحة الجوائز والمسابقات بصورة موحدة لضمان اقصى درجات الدقة والجدية والنزاهة والشفافية فى عمليات الترشيح والتحكيم، وتطوير نظم إدارة تحكيم الجوائز والمسابقات لكى تتسق مع المعايير الدولية فى تنظيم الجوائز، وميكنة الجوائز والمسابقات فى قواعد بيانات دقيقة وشاملة، وميكنة منظومة إيداع شهادات المصنفات وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية.

ترشيحاتنا

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

الأوقاف تكشف حقيقة تعيين مؤذن أخرس بأحد المساجد

الإعدام شنقا لـ حلاق والمؤبد لصديقه لذبحهما شابين انتقاما للشرف بالشرقية

شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو

فشل في اغتصابه فأنهى حياته.. تفاصيل مقتل طفل البرميل في الجيزة.. فيديو وصور

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

الداخلية: العثور على مخزن متفجرات داخل وكر عناصر حسم بأكتوبر

إحباط محاولة تشكيل عصابي عربي الجنسية تهريب 5 كيلو هيروين لداخل البلاد

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

الكاف يسلط الضوء على مواجهة الزمالك وجورماهيا الكيني

الداخلية: إرهابيو حسم تنكروا في زي عمال كهرباء لزرع عبوة ناسفة بـ الجيزة

استخرج بطاقتك الشخصية من موبايلك فى 15 دقيقة.. خدمات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المتحدث العسكري: تدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.. صور

صانعة الأقفاص .. حياة كريمة تطرق باب الست ظريفة ..صور

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

فيديو

أحمد الشقيري يكشف عن كواليس كتابه الجديد أربعون.. فيديو
نوستالجيا.. كاريوكا: لسانى مش طويل وعمرى ما رقصت فى ملهى ليلى.. فيديو
فؤاد عيسى: انخفاض نسبة البطالة في مصر إلى أقل من 9% .. فديو
فشل في اغتصابه فأنهى حياته.. تفاصيل مقتل طفل البرميل في الجيزة.. فيديو وصور
التنمية المحلية: مؤتمر خاص بالشبكات النسائية أبريل المقبل .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟