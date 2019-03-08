فى ذكرى مئوية ثورة 1919.. أغلبية الوفد البرلمانية لم تستمر سوى 10 أشهر

لجنة الامتيازات الأجنبية.. تلك هى كلمة السر التى زادت من سخط المصريين على السياسة البريطانية ودفعتهم للخروج فى 1919 منهاضين الاحتلال ومعلنين الرفض لكافة الممارسات الديكتاتورية التى كان يقوم بها الاحتلال البريطانى، حيث مثلت الثورة حائطا أمام أطماع الأجانب فى مصر ونهب خيراتها وسطوهم على ثرواتها، لتكون الكلمة العليا للشعب نفسه وليس لحكام لا يفقهون شيئا سوى مصالحهم العليا.



مشروع وليام برونيت المستشار المالي للحكومة البريطانية في مصر جاء لوضع تعديلات على القوانين والنظم القضائية والإدارية لتنسجم مع الحماية البريطانية، وذلك بإنشاء مجلس نواب مصري، تكون له سلطات استشارية، ومجلس شيوخ تكون فيه الأغلبية للأعضاء الرسميين "الوزراء" والمستشارين الأجانب ثم الأعضاء المُنتخبين.



كان لهذا المشروع أثر كبير على الشعب المصري الذي سخط على السياسة البريطانية، وناضل إلى أن اضطرت الحكومة البريطانية إلى إعلان استقلال مصر فى فبراير 1922، فضلا عن صدور دستور 1923 الذي مهد إلى إجراء الانتخابات النيابية فى 1924.



12 يناير 1924 أجريت الانتخابات البرلمانية، التى فاز فيها حزب الوفد بزعامة سعد زغلول بالأغلبية حيث فاز 195 مقعد، وتم

تم افتتاح البرلمان في 15 مارس 1924، وألقى سعد زغلول خطاب العرش نيابة عن الملك، كما أنها قام بتشكيل وزارة برئاسته والتى سميت بوزارة الشعب.



كان برنامج سعد باشا يقوم على أربعة أمور، والتى ضمت الاستقلال التام بجلاء القوات الإنجليزية عن البلاد، قيام مصر بمسؤلياتها في حماية قناة السويس، حرية الحكومة المصرية في وضع سياستها الخارجية، الحكومة المصرية هي التي تتولي شئون الأقليات و الأجانب.



إلا أن بريطانيا رفضت تلك النقاط، واستغلت حادث اغتيال سردار الجيش المصري في السودان سير لي ستاك وهو في القاهرة، وقدمت إنذارا لزغلول يشمل عدة اشتراطات من بينها أن تقدم الحكومة المصرية اعتذارًا عن هذه الجريمة، أن تقدم مرتكبي هذه الجريمة و المحرضين عليها للمحاكمة و العقاب، وأن تقدم تعويضًا مقداره نصف مليون جنيه استرليني للحكومة البريطانية، وأن تسحب القوات المصرية من السودان، وأن تقوم بزيادة مساحة الأراضي المزروعة قطنًا في السودان.



وافق سعد زغلول علي النقاط الثلاثة الأولى ورفض الرابعة، فقامت القوات الإنجليزية بإجلاء وحدات الجيش المصري بالقوة من السودان، فتقدم سعد زغلول باستقالته.



بعد استقالة سعد زغلول، قام الملك فؤاد بتكليف أحمد زيور باشا برئاسة الوزارة كما قام بحل برلمان 1924 فى 24 ديسمبر ولكن نواب البرلمان اجتمعوا خارج البرلمان و قرروا التمسك بسعد زغلول في رئاسة الوزراء. فقامت الحكومة البريطانية بإرسال قطع بحرية عسكرية قبالة شواطئ الإسكندرية في مظاهرة تهديدية، لذلك قرر سعد زغلول التخلي عن فكرة رئاسة الوزراء حتي لا يعرض مصر لنكبة أخري مثل ما حدث عام 1882م.