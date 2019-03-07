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محافظات

حفر 5 آبار لمياه الشرب والري بتكلفة 17 مليون جنيه فى الوادى الجديد

الخميس 07/مارس/2019 - 03:42 م
حفر ٥ آبار لمياه
حفر ٥ آبار لمياه الشرب والري بتكلفة ١٧ مليون جنيه
منصور ابو العلمين
أكد المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد أنه يجري حاليا إنشاء 3 آبار لمياه الشرب بمركز الخارجة وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ١٢ مليون جنيه، لافتا أن الآبار الجاري العمل بها هي بئر الخارجة ١٢ والمروة وبئر عزبة طليب بقرية المنيرة والذي يخدم مشروع القرية النموذجية الجاري إنشاؤها شمال مدينة الخارجة.

مؤكدا علي أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مشروعات مياه الشرب بالمدن والقرى ودعم مشروعات البنية التحتية بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، كما يجري أيضا العمل بإنشاء بئرين زراعيين بقرية المنيرة وذلك بتكلفة ٩ مليون جنيه بهدف التوسع بمشروعات الاستصلاح الزراعي ودعم خطط التنمية الزراعية بالمحافظة.

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