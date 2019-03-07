استاد برج العرب يستضيف مواجهة الإسماعيلى مع مازيمبى دون جماهير

رفضت الجهات الأمنية حضور الجماهير فى مباراة الإسماعيلى أمام مازيمبى الكونغولى المقرر لها غدا الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية ، فى إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وذلك لدواع أمنية.





وستتوجه بعثة الفريق اليوم للإسكندرية فى معسكر يستمر حتى مواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل ثم التوجه بعدها لتونس استعدادا لملاقاة الأفريقي فى دورى الأبطال.





وكان مسئولو الإسماعيلى قد حصلوا على موافقة الاتحاد المصرى والجهات الأمنية على اقامة اللقاء بأحد ملاعب القاهرة قبل أن يرفض الاتحاد الافريقى “الكاف” ، وذلك بعد تمسك الفريق الكونغولى باقامة المباراة باستاد برج العرب لاسيما بعد وصوله للإسكندرية مؤخرا واستقراره هناك بأحد فنادق الإقامة .





ويؤكد مجلس الإدارة أنه حريص كل الحرص على تواجد جماهيره بكافة المباريات سعيا لإعطاء اللاعبين دافع لتحقيق الانتصارات ومسح الصورة السلبية التى ظهرت فى لقاء الأفريقى والتأكيد على أن الجماهير لديها هدف واحد هو المساندة والدعم للاعبين الا ان الجهات الامنية أكدت على اقامة اللقاء بدون حضور جماهيرى.



