ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

استاد برج العرب يستضيف مواجهة الإسماعيلى مع مازيمبى دون جماهير

الخميس 07/مارس/2019 - 02:11 م
صدى البلد
نور عادل
رفضت الجهات الأمنية حضور الجماهير فى مباراة الإسماعيلى أمام مازيمبى الكونغولى المقرر لها غدا الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية ، فى إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وذلك لدواع أمنية.

وستتوجه بعثة الفريق اليوم للإسكندرية فى معسكر يستمر حتى مواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل ثم التوجه بعدها لتونس استعدادا لملاقاة الأفريقي فى دورى الأبطال.

وكان مسئولو الإسماعيلى قد حصلوا على موافقة الاتحاد المصرى والجهات الأمنية على اقامة اللقاء بأحد ملاعب القاهرة قبل أن يرفض الاتحاد الافريقى “الكاف” ، وذلك بعد تمسك الفريق الكونغولى باقامة المباراة باستاد برج العرب لاسيما بعد وصوله للإسكندرية مؤخرا واستقراره هناك بأحد فنادق الإقامة.

ويؤكد مجلس الإدارة أنه حريص كل الحرص على تواجد جماهيره بكافة المباريات سعيا لإعطاء اللاعبين دافع لتحقيق الانتصارات ومسح الصورة السلبية التى ظهرت فى لقاء الأفريقى والتأكيد على أن الجماهير لديها هدف واحد هو المساندة والدعم للاعبين الا ان الجهات الامنية أكدت على اقامة اللقاء بدون حضور جماهيرى.

ويشدد مجلس الإدارة على احترامه الكامل لقرار الجهات الأمنية بخصوص إقامة تلك المباراة بدون حضور جماهيرى رغم انقضاء العقوبة التى اقرها الكاف بإقامة لقاء وحيد والذى كان أمام شباب قسنطينة بدون جماهير، وذلك سعيا لدعم وارساء مبادئ الاستقرار والهدوء داخل ربوع الوطن.

ترشيحاتنا

السفارة الأمريكية تهنئ المصرية ماما ماجي لفوزها بجائزة المرأة الشجاعة

احذروا الشراء من فيس بوك.. ضبط رجل وسيدة أوهما المواطنين ببيع سلع على الإنترنت

التضامن تعلن شروط تقديم أعضاء 10 آلاف جمعية أهلية للحج.. فيديو

جماهير القلعة الحمراء تطلق هاشتاج الأهلى على الدورى ناوى.. ومغردون: طول عمرك مفرحنا

المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة.. وتناشد الالتزام بالقواعد العامة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-3-2019 والقنوات الناقلة

أمير قطر يجبر ابن عمه على توقيع شهادة مختل عقلي

لو عاوز تقدم لابنك أو بنتك في مدارس النيل المصرية.. إليك شروط وضوابط القبول | خدمات

التحقيق مع موظف بحي السيدة زينب نصب على أهالي تل العقارب

أزمة ضمير.. القصة الكاملة لضبط مطعم بالجيزة يصنع الطعام داخل دورة مياه

بسعر 19 مليون دولار.. شاهد أغلى سيارة بنيت في العالم

الأوقاف تكشف حقيقة تعيين مؤذن أخرس بأحد المساجد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المتحدث العسكري: تدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.. صور

صانعة الأقفاص .. حياة كريمة تطرق باب الست ظريفة ..صور

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

فيديو

شاهد .. تألق لاعبة منتخب مصر البارالمبية في رفع الأثقال
دراسة: عمل المرأة لساعات طويلة يعرضها للاكتئاب
الوزراء: فرصة للموظف متعاطي المخدرات بالتوقف قبل الفصل.. فيديو
التضامن تعلن شروط تقديم أعضاء 10 آلاف جمعية أهلية للحج.. فيديو
شاهد.. خطة تحويل جديدة لفيسبوك وربطها بتطبيقات أخرى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟