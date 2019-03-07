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محافظات

مجازاة 72 طبيبا وإداريا بمستشفى مشتول السوق لعدم الانضباط

الخميس 07/مارس/2019 - 02:44 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة ٧٢ طبيبا وإداريا بمستشفى مشتول السوق المركزي التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف أستاذ عبده سالم مدير الإدارة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى مشتول السوق المركزي التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق وتبين عدم تواجد (٧٢) طبيبا وإداريا بالمستشفى أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

و تم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين وكان قرار المحافظ خصم 3 أيام من الراتب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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