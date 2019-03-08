نادية عمارة: أحاديث فضل رجب ضعيفة ومكذوبة

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إنه لم يرد أحاديث صحيحة في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام يوم معين منه، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه.



وأضافت «عمارة» خلال لقائها بأحد البرامج الفضائية، أن الأحاديث الواردة في فضل رجب، أو في فضل صيامه، أو صيام شيء منه صريحة: فهي على قسمين: ضعيفة، وموضوعة -مكذوبة- أي غير ثابتة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم.