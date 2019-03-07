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فؤاد عيسى: انخفاض نسبة البطالة في مصر إلى أقل من 9% .. فديو

الخميس 07/مارس/2019 - 02:42 م
بنك التنمية الإفريقي
بنك التنمية الإفريقي
ندى فتح الله
قال الدكتور فؤاد عيسى، أستاذ الاقتصاد ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة سابقًا، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العام الحالي جعل بنك التنمية الإفريقي يقدم كل ما تطلبه مصر من تمويل، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المؤشرات الاقتصادية الداعمة للموازنة العامة للدولة.

وتابع " عيسى" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم الخميس، أن بنك التنمية الإفريقي يرغب في تمويل المشروعات الاقتصادية القائمة في مصر.

واوضح "عيسى" أن مؤشر النمو الاقتصادي في مصر قد وصل إلى 5.5%، ومعدل البطالة قد انخفض إلى أقل من 9%.

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