ست بـ 100 راجل.. صنعت السينما في مصر بمفردها

سحرتها الشاشة الصغيرة، جلست أمامها ولكن بداخلها لم تكن مجرد متفرجة، عشقت المسرح ولم تكتفِ بجلوسها بين صفوف الحاضرين، فمثلت ولم تكتفِ بذلك أيضا، فصنعت هي السينما بفلسفتها وطريقتها الخاصة التي سار عليها صناع السينما بعد ذلك.





اعتلت المسرح، انهالت عليها أصوات التصفيق التي ملأت المكان، حضر الجميع اليوم لتكريمها في المؤتمر الأول لصناعة السينما المصرية عام 1936، لم تكن تصدق أنها قامت بكل ذلك في حياتها القصيرة، فتاة مصرية بسيطة، تنقلت من محافظة لأخرى، من طنطا إلى الإسكندرية وأخيرا القاهرة، لم تنل حصتها الكافية من التعليم بين جدران المدرسة، إلا أنها عملت على تثقيف نفسها، فعكفت على تعلم اللغة الفرنسية، برعت أناملها في العزف على البيانو، الذي أصرت على تعلمه لمواكبة الطبقة الراقية، لم تكن كمثيلاتها من الفتيات، ومن مفيدة محمد غنيم إلى عزيزة أمير، غدت الفتاة عجلة تقدم السينما المصرية، وأول امرأة استطاعت أن تسطر اسمها في عالم الفن والأفلام.

رغبت في دخول المسرح، فبعثت رسالة إلى يوسف وهبي الذي كان يرأس فرقة رمسيس المسرحية، وأخبرته برغبتها في التمثيل ولكن شرط حصولها على دور البطولة، فرآها وهبي وسحره جمالها الأخاذ وجذبته لتعتلي المسرح لأول مرة، ومنحها دور البطولة كما رغبت عام 1925 في مسرحية "الجاه المزيف"، أبهرته بموهبتها وشجعها على التمثيل واقتح عليها تغيير اسمها من مفيدة محمد غنيم إلى عزيزة أمير.

ولدت عام 1901، وخلال نشأتها سافرت إلى أوروبا، وهناك فتحت أمامها نوافذ الثقافة والفن على مصراعيها، اتسعت مداركها، وحلقت لآفاق بعيدة في الأدب، ليلمع عالم الأفلام والمسرح في عينيها، شاهدت المسرح والسينما بشكل جديد هناك، وتعود بعدها إلى مصر بقلب وعقل متعلقين بما رأته هناك، وأصبح الفن شغلها الشاغل وطموحها الذي عزمت على الوصول إليه.

لمع اسمها في المسارح وتنقلت بين الفرق المسرحية، فانضمت إلى فرقة "عكاشة" وهي الفرقة التي منحتها أدوار البطولة، ثم فرقة "الريحاني"، كما كانت بطلة لأولى مسرحيات الفرقة القومية المصرية ''أهل الكهف'' المأخوذة عن مسرحية كتبها توفيق الحكيم، وكانت تلك آخر أعمالها على خشبة المسرح، ومن ثم هبط على أرض مصر الفنان التركي وداد عرفي، الذي صنع طفرة في السينما المصرية فعمل على إحداث تغييرات بها، وتعرف على عزيزة وأقنعها بالدخول إلى عالم السينما لتصبح أول امرأة تخرج أفلاما.

وخلال مسيرتها الفنية، تزوجت من أحمد الشريعي عمدة سمالوط، وأحد أثرياء الصعيد، وبعيدا عن زواجهما وحبه لها، كان ذلك الزواج إرهاصا في تقدم السينما المصرية، فبعدما اشتد المرض على عزيزة، مكثت المنزل طريحة الفراش، ورغب زوجها في إسعادها، فاشترى لها آلة عرض "16 مللي"، كانت قد ظهرت بالقاهرة سنة 1926، في محل "شيكوريل"، وذلك لتشاهد الأفلام الأجنبية التي ترغب في رؤيتها، سحرتها تلك الشاشة وأمضت أيام المرض في دراسة الأفلام التي شاهدتها، حتى قررت شراء كاميرا تصوير وانتجت فيلما سينمائيا قصيرا لم تتعد مدته الخمس دقائق، بالتعاون مع أمينة رزق، وكان من تأليفها وإخراجها وتصويرها، وأمينة محمد، ليصبح بذلك أول فيلم سينمائي صغير في مصر.

حلقت عزيزة بآفاق السينما المصرية إلى أماكن لم ترها من قبل، فنجحت في إنتاج أول فيلم سينمائي "ليلى"، بطولة ستيفان روستي وأحمد جلال وحسين فوزي، لتخوض تحدي الإخراج لأول مرة وتثبت استحقاقها وبجدارة لقب أول امرأة تخرج فيلمًا في العالم.





أظهرت ولعها وشغفها في صناعة السينما، فأسست شركتها الخاصة للإنتاج السينمائي وحملت اسم "إيزيس"، وانتجت عددا من الأفلام، ولم تتوقف عند ذلك الحد فحسب، فقامت بمونتاج، وكتابة السيناريو والحوار لأكثر من 18 فيلمًا، من بينها "فتاة من فلسطين"، و"خدعني أبي"، و"آمنت بالله"، كما شاركت كممثلة في ما يقرب من 20 فيلمًا.

"يكفيني فخرًا يا حضرات السادة، أن صناعة السينما قد تقدمت هذا التقدم الكبير، وأن أكون أنا الفدية والقربان''، أفنت عزيزة أمير حياتها للسينما المصرية، مثلت وأنتجت وصورت وقامت بعملية المونتاج، وأسست شركة إنتاج، لترحل عام 1952 عن عمر يناهز الـ50 عاما، تاركة وراها إرثا لأجيال بعدها.