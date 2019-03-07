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فن

آخرهم مروة ناجى.. فنانات جسدن شخصية أم كلثوم

الخميس 07/مارس/2019 - 02:13 م
صدى البلد
أحمد البهي
تعتبر الفنانة مروة ناجى آخر الفنانات اللاتى قدمن دور كوكب الشرق أم كلثوم على الشاشة وذلك من خلال مسلسل "اهو ده اللى صار"، والذى يعرض حاليًا على قناة أون.

وقد سبق مروة ناجى العديد من الفنانات اللاتى جسدن شخصية أم كلثوم على الشاشة إبرزهن الفنانة صابرين التى قدمت مسلسل "أم كلثوم" الشهير، وأخرجته إنعام محمد على.

وعلى الصعيد السينمائي، قدمت الفنانة فردوس عبد الحميد الشخصية ذاتها فى الفيلم السينمائى الشهير الذى حمل اسم "كوكب الشرق"، وأخرجه محمد فاضل.

أما الفنانة ياسمين رئيس فقدمت شخصية أم كلثوم من خلال عمل سينمائي قصير حمل اسم "البحث عن أم كلثوم"، والذي شارك فى عدد كبير من المهرجانات العالمية.

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