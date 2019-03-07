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رياضة

6 محترفين ينضمون لمنتخب مصر متأخرين عن موعد بداية المعسكر

الخميس 07/مارس/2019 - 02:12 م
صدى البلد
حسن غنيمة
ينضم 6 محترفين الى معسكر منتخب مصر الوطنى يوم 18 مارس متاخرين عن موعد بداية المعسكر 24 ساعة حيث يبدأ المعسكر 17 مارس نظرا لظروف اللعب مع أنديتهم الأوروبية بالإضافة إلى ظروف الطيران حيث إن المحترفين المنضمين إلى منتخب مصر هم محمد الننى وعمرو وردة وكريم حافظ وتريزيجيه وعلى غزال وأحمد حسن كوكا .

ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا ببرج العرب قبل السفر إلى النيجر لملاقاة منتخبه الوطنى فى الجولة الأخيرة لتصفيات الكان 2019 قبل السفر إلى نيجيريا للعب مباراة ودية مع منتخبها الوطنى.

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