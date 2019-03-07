توزيع السلع التموينية بنسبة 96 ٪ بقيمة 42 مليون جنيه على المواطنين فى الأقصر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر، أنه في مجال إنتاج الخبز والدقيق البلدي خلال شهر فبراير 2019، تم إنتاج وتوزيع 0 66,500,00 ستة وستون مليون ونصف رغيف بلدي على المواطنين على مستوى المحافظة، بمعدل 2,375,000 رغيف في اليوم، وتوزيع كمية قدرها 4149 طن دقيق بلدي بمعدل 148 طنا في اليوم، وذلك بموجب البطاقات التموينية للمستحقين والمستفيدين من مظلة الدعم.



وخلال شهر فبراير 2019، تم تحرير عدد 213 محضرا ومخالفة تموينية ضد المخابز المخالفة وبيانها كالتالي نقص وزن 15، مواصفات 71 ، غلق وتوقف 65 ، تصرف الدقيق 32، مخالفات أخرى 30، وفي مجال الأسواق، تم تحرير عدد 342 محضرا تموينيا ضد المحال العامة والخاصة وبيانها التالي عدم إعلان عن الأسعار 188 انتهاء صلاحية 13 تراخيص 31 تجار دقيق 38 اخرى 72، وفي مجال المواد البترولية وتجار التموين والشركة المصرية لتجارة السلع تم تحرير 67 محضرا تموينيا بإجمالي عام عدد 622 محضرا ومخالفة تموينية.



وفي سياق توزيع السلع التموينية فقد من خلال شهر فبراير 2019 توزيع السلع التموينية بنسبه 96 ٪ بقيمه 42 مليون جنيه على المواطنين المستفيدين من مظلة الدعم وقد شهدت الأسواق حالة من الاستقرار التام نظرا لتوافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة وكذلك توفير اسطوانات البوتاجاز بالسعر الرسمي بدون أي اختناقات، كما استمرت مبادرات بيع الأسماك الطازجة بسوق الخضار بأسعار مناسبه مما أدى إلى استقرار الأسعار وعدم زيادتها وكذلك مبادرة بيع الأرز والسكر والزيت والمجمدات بأسعار مناسبة مخفضة وذلك في السوق الحضري حيث كانت أسعار السكر الحر 7 جنيهات الأرز 8.50 جنيه و الزيت 1 لتر ب 16 جنيها وسط إقبال جماهيري ورضاء تام من المواطنين، كما تواصل مديرية التموين بالأقصر جهودها لاستقرار الأمن الغذائي بالمحافظة ومجابهة المتلاعبين في قوت الشعب، وتهيب مديرية التموين بالأقصر المواطنين بتوخي الحذر عند شراء السلع الغذائية وغير الغذائية وضرورة الاطلاع على تاريخ الصلاحية وعدم شراء السلع مجهولة المصدر و التواصل مع المديرية لأي شكوى.