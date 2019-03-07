قدم على حج القرعة من موبايلك.. وتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة | خدمات

أعلنت وزارة الداخلية عن مد فترة قبول طلبات الحج بالمراكز والأقسام بكافة مديريات الأمن، وعلى شبكة الإنترنت والخدمة الصوتية عبر الهاتف حتى يوم الإثنين الموافق 11 مارس الجاري بدلًا من اليوم الخميس الموافق 7 /3 /2019م، تيسيرًا على المواطنين.



وللتقدم بطلب حج القرعة من خلال الانترنت عليك اتباع الخطوات الآتية:



- الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/

- اختيار خدمة الحج والعمرة من الخدمات الإلكترونية

- اختيار تقدّم طلب حج القرعة

- تدوين البيانات من بطاقة الرقم القومى على أن تكون البطاقة سارية

- يقوم مقدم الطلب بالضغط على كلمة "موافقة" على شروط التقدم للحج





المستندات المطلوبة:

*جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمُرافق (إن وجد) لا تقل مدة صلاحيته عن سنة.

*عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء مدوّن عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز.

*البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم ضد (لقاح الإنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعى ACYW135، الحمى المُخية الشوكية) أو أي تطعيمات أخرى تقرّرها وزارة الصحة، وذلك قبل موعد السفر بعشرة أيام.

*صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش الحج).

*بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُرافقيهم (إن وجدوا) فى سن التجنيد.

*موافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.



- مرحلة تحصيل التكاليف:

*يتم تحديد قيمة التكاليف وفقًا للخدمات المؤداة للحج، بالإضافة إلى ما يتم فرضه من رسوم مقررة من الجانب السعودى.

*يبدأ سداد تكاليف الحج بالأقسام والمراكز فور إخطار مديريات الأمن بالموعد المحدد لذلك عقب إجراء القرعة العلنية.. ويكون السداد لكل فائز على حدة فيما عدا حالات المحارم والمُرافقين الوجوبيين يتم السداد لهما معًا.

*يتم تحصيل تكاليف الحج للفائزين هذا العام دفعة واحدة وتسدد عقب إجراء القرعة مباشرة.

*يعتبر عدم سداد تكاليف الحج خلال الفترة المحددة لذلك بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج وتُطبَّق فى هذا الشأن قواعد التنازل العامة.

*يحق استرداد تكاليف الحج فى حالات التنازل والوفاة بعد السداد للمُتنازلين وورثة المتوفين عقب انتهاء موسم الحج وبعد تقديم المستندات المطلوبة ويتم خصم المصاريف الإدارية وما تم اعتماده من خدمات.



*سيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقًا للجدول الزمنى الذى سيُعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.



واشتراطات تقديم الطلبات:



- تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أى مركز أو قسم دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب (ترفق صورة البطاقة بالطلب) .



- المواعيد المقررة لتقديم الطلبات تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19 /2 /2019م حتى يوم الخميس الموافق 7 /3 /2019م ، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.



- تقبل الطلبات وفقًا للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ولا يطلب من المواطن أية أوراق أخرى أو سداد أية مبالغ مالية بخلاف قيمة نموذج الطلب وقيمة طابع الشرطة.



- يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصـــرى الجنسية وألا يقل سن الرجال منهم عن ( 25) عامًا ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 13 /6 /2019م الموافق 10 شوال 1440هـ ، ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه، أما بالنسبة للسيدات فيشترط وجود محرم لهن ويستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمر (45) عامًا فأكثر، بشرط ألا يقل عمر المحرم عن 18 عامًا من تاريخ 13 /6/ 2019م .



- يدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلًا ونوع المرض (لأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الإحتياجات الخاصة) ولا يحق للحاج الفائز بالقرعة المطالبة بأي تجهيزات طبية تتطلبها حالته المرضية، فى حالة عدم ذكرها بطلب الحج.



- يوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية بنظام (القرعة- السـياحة- الجمعيات- الهيئات) وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وإذا تبين سابقة أدائه لمناسك الحج خلال المدة المحددة، لا يُقبل طلبه.



- بالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق (من سن يوم فأكثر) ومن أقارب مقدم الطلب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة (حال فوز المتقدم) وفى حالة إمكانية إثبات صحة صلة القرابة للمرافق الوجوبى يطلب من الفائز ترشيح مرافق بديل.. وبالنسبة للمرافق صغير السن (ذكور – إناث) يشترط استخراج جواز سفر منفصل له .



- يشترط لمن سبق له أداء فريضة الحج من خلال (حج القرعة - الشركات السياحية - الجمعيات الأهلية – الهيئات) أن يكون قد أمضى على آخر حج له خمس سنوات هجرية كاملة ، حيث تقبل طلبات الحج هذا العام لمن سبق لهم أداء فريضة الحج آخر مرة عام 1434هـ / 2013م وما قبلها ، ويستثنى من سابقة الحج على سبيل الحصر المحرم لأنثى (أقل من 45 عامًا) لم يسبق لها الحج من قبل أو المرافق لأحد والديه شريطة سداد التكاليف الإضافية المقررة من السلطات السعودية بخلاف قيمة تكاليف حج القرعة.



- تسدّد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام أما بالـنسبـة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان - شبكة فورى....) ولا يعتبر الطلب مقبولًا إلا بعد سداد قيمته المالية.



- لايجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء لأحد الوالدين وليس العكس .

البيانات المطلوبة للتقدم للحج.



- الإسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية ، ورقمها المكون من أربعة عشر رقمًا ، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز ، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.



- بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومى، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها، الحالة الصحية، رقم هاتف المحمول الشخصى) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مكرر) ويوقع الطالب والمرافق بأن البيانات المدونة على مسئوليتهما.

نسبة الــ 10 % لأكبر المتقدمين سنًا.



- تخصص نسبة الـ 10 % من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنًا.. حيث تقوم المنظومة الإلكترونية للحج بتجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم تنازليًا حسب السن لكل محافظة على حدة ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج وإدراج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة.



- بالنسبة للفائز بالحج ضمن نسبة الـ 10% يشترط اصطحاب مرافق واحد فقط (ذكر أو أنثى) فى حالة تجاوزه سن الـ 70 عامًا مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفى حالة كون مقدمى الطلب كلاهما أكبر من 70 عامًا يجوز على سبيل الاستثناء إضافـة مرافـق ثالث لهما على أن يكون المرافق فى جميع الأحوال قــادرًا على رعايته من الناحية العمرية والصحية وتطبق شروط الاستثناء للمرافق السابق ذكرها ويتم استبدال المرافق فى حالة عدم توافر الشروط ويتم مناظرته .



- فى حالة استبدال المرافق للفائز بالتزكية (بنسبة 10 %) يتقدم الفائز بطلب للمديرية للموافقة على الاستبدال وفقًا للتعليمات والشروط المقررة.



- فى حالة وفاة المرافق "كبير السن" الفائز بالتزكية (بنسبة 10 %) أو تنازله عن السفر فعلى الأصيل إخطار المديرية بالمرافق البديل.



كبير السن فوق 70 عامًا (المريض بمرض مزمن - ذوى الإحتياجات الخاصة - الفائز بقرعة الحج).

- يشترط اصطحاب مرافق واحد فقط "ذكر أو أنثى" مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على أن يكون قادرًا على رعايته من الناحية العمرية والصحية، ويتم مناظرته حال تقديم الأوراق عقب الفوز بقرعة الحج، وفى حالة سابقة الحج للمرافق تطبق شروط الاستثناءات والتكاليف الإضافية المقررة السابق ذكرها.



- فى حالة تنازل أو وفاة كبير السن فوق الـ 70 عامًا سواء الفائز بالتزكية (10 %) أو الفائز بالقرعة العامة يلتزم المرافق له بإخطار مديرية الأمن التى تتولى بدورها إخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية حيث تظل تأشيرة الحج الممنوحة للمرافق سارية إذا ما اتفقت الشروط الواجب توافرها فى المرافق أما فى حال تنازل كبير السن الفائز فى الحالتين تلغى فرصة المرافق له تلقائيًا.



- فى حالة وفاة المرافق أو تنازله فعلى الأصيل إخطار المديرية للموافقة على استبدال المرافق بمرافق آخر على أن تتوافر فيه الضوابط والشروط.

