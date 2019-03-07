عضو الليكود دافيد بيتان متهم بالرشوة والفساد

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه من المتوقع أن تقدم الشرطة الإسرائيلية عضو الكنيست من حزب الليكود ورئيس الائتلاف الحكومي سابقا، دافيد بيتان، إلى المحاكمة بتهمة تلقي رشوة في عدة قضايا فساد.



وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن ينتهي التحقيق معه قبل التاسع من إبريل، وبعد ذلك سيحول ملف التحقيق إلى النيابة العامة مع الأدلة التي توفرت ضده ويتصل التحقيق بعلاقات مصالح متبادلة في السابق بين بيتان ورجال أعمال ذات صلة بتغطية ديون متراكمة عليه عندما أشغل منصب نائب رئيس بلدية "ريشون لتسيون".



وأكدت "يديعوت" أنه بحسب الشبهات، فإن بيتان حصل على رشوة تقدر بمئات آلاف الشواقل من رجال الأعمال عن طريق مقرب منه يدعي موشيه يوسيف، الذي تحول إلى شاهد ملك ضده.



وأفادت أن يتوقع أن تعلن الشرطة أدلة جديدة ضد بيتان ذات صلة بمخالفات أخرى، بينها خيانة الأموال ومخالفات ضريبية وتبييض أموال، كما تم تجنيد شاهد آخر ضده في قضية أخرى.



وتابعت أن بيتان حصل على رشوة من عائلة جاروشي، مقابل الحصول على مناقصة لأعمال حفريات لصالح العائلة في "ريشون لتسيون" ورغم أن يوسيف نفى هذه الشبهات، إلا أنه شهد ضد بيتان في قضايا أخرى لصالح شركة يملكها ابن يوسيف كما تم في هذا الإطار التحقيق مع رئيس البلدية السابق، دوف تسور.