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اقتصاد

إحياء الشركة المصرية للملاحة وإعداد الدراسات الفنية لغزو الأسواق الأفريقية

الخميس 07/مارس/2019 - 03:43 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد نبيل دويدار رئيس الشركة القابضة للنقل البري و البحري على دور الشركة القابضة في تنفيذ خطة وسياسة الدولة خاصة رؤية النفاذ للأسواق الأوروبية والأفريقية، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة بصدد تطوير أعمال الشركات التابعة لها بما يخدم هذا الغرض.


وأضاف دويدار علي هامش فاعليات ندوة الجمعية المصرية لشباب الأعمال والخاصة بدعم العلاقات المصرية المجرية ، والتي تطرقت للحديث عن توقيع مصر والمجر وروسيا اتفاقية إنشاء 1300 عربة قطار بهدف دعم منظومة السكك الحديدية بمصر، أن هناك ضررة ملحة لإحياء الشركة المصرية للملاحة وإعداد الدراسات الفنية للنفاذ التجاري إلى السوق الأفريقية، موكدًا على وجود دراسات قائمة لتسيير خطوط ملاحية مرة آخرى للأسواق الأفريقية في الموانئ الواقعة في شرق القارة الأفريقية بموباسا بكينيا ودار السلام بتنزانيا.

وكشف دويدار عن أن القابضة للنقل البري والبحري، تدرس تسيير خطوط ملاحية لأوروبا مثل فينيسيا وذلك من خلال منظومة متكاملة تشترك فيها كافة الأنشطة بخلاف النقل البحري مثل أنشطة التصدير والاستيراد و التخزين والنقل البري للبضائع عبر الطرق لاستكمال المنظومة، مشيرًا علي ضرورة التعاون بين قطاع الأعمال العام كأحد جناحي الاقتصاد بجانب القطاع الخاص ودور الجمعية المصرية لشباب الأعمال باعتبارها ممثل للقطاع الخاص حيث أن الشركة القابضة ترحب بأي شراكة أوتعاون في مجال عملها سواء مع القطاع العام أو الخاص المحلي والأجنبي.

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