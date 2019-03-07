تفعيل منظومة الشاشات المالية لمتخذي القرار في قنا.. صور

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، عن تفعيل منظومة الشاشات المالية لمتخذي القرار الخاصة بالمحافظة، لتمكين متخذ القرار من المتابعة اللحظية لجميع أبواب الموازنة والخطط الاستثمارية بمختلف المدن والمديريات لعرض المتحصل ونسب التنفيذ ومجموع الإيرادات.



جاء ذلك خلال تسلمه لبرنامج المنظومة بحضور لوزي منصور، وكيل وزارة المالية بقنا، ومسئولي قطاعات الحسابات والدعم الفني وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance.



وأوضح الهجان، أن منظومة الشاشات المالية لمتخذي القرار تهدف إلى تقديم المتابعة اللحظية على الموازنة العامة، كما يهدف إلى توفير المعلومات الدقيقة لتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية وسرعة إعداد الحسابات الختامية وذلك ضمن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS الذى أطلقته وزارة المالية للوزراء والمحافظين والتى تربط بين جميع أجهزة الحكومة العامة وتحتوي على كافة وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية التى تتم فى كافة مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة بداية من مرحلة التخطيط الاستراتيجي انتهاءً بمرحلة المحاسبة والإبلاغ.



وأكد الهجان، بأن ذلك يأتى فى إطار سعى الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية التى تؤدى إلى طفرة نوعية في تحسين معدلات النمو الاقتصادي والتى بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية لربط كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونيًا، وفقا للمعايير الدولية من خلال نظام معلومات GFMIS.



وأشار الهجان، إلى أن محافظة قنا من أوائل المحافظات التى قامت بتدريب جميع الوحدات الحسابية بها من مدخلين بيانات ومندوبي مالية ومديري الحسابات ومديرى العموم والمراقبين الماليين وأعضاء التفتيش المالى وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على المنظومات الجديدة التى أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا.