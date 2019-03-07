بينها مبادرة بدايتي.. جهاز تنمية المشروعات يستعرض جهود التمكين الاقتصادي للمرأة

استعرض جهاز تنمية المشروعات جهود ونتائج التمكين الاقتصادى للمرأة وحجم المبادرات التي نفذها الجهاز لدعم وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في جميع محافظات مصر.



وأوضح أن جهوده شملت، مشروع "بدايتي" لدعم المشروعات متناهية الصغر، ومبادرة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرة المعيلة، ومشروع أرض الخير.



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