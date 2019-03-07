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اقتصاد

بينها مبادرة بدايتي.. جهاز تنمية المشروعات يستعرض جهود التمكين الاقتصادي للمرأة

الخميس 07/مارس/2019 - 03:43 م
صدى البلد
محمد صبيح
استعرض جهاز تنمية المشروعات جهود ونتائج التمكين الاقتصادى للمرأة وحجم المبادرات التي نفذها الجهاز لدعم وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في جميع محافظات مصر. 

وأوضح أن جهوده شملت، مشروع "بدايتي" لدعم المشروعات متناهية الصغر، ومبادرة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرة المعيلة، ومشروع أرض الخير.

شاهد الصور التالية للتعرف على التفاصيل الكاملة لمشروعات ومبادرات الجهاز كافة.
بينها مبادرة بدايتي.. جهاز تنمية المشروعات يستعرض جهود التمكين الاقتصادي للمرأة
بينها مبادرة بدايتي.. جهاز تنمية المشروعات يستعرض جهود التمكين الاقتصادي للمرأة
بينها مبادرة بدايتي.. جهاز تنمية المشروعات يستعرض جهود التمكين الاقتصادي للمرأة

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