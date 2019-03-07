مسؤول إسرائيلي يطالب بإسقاط حكم حماس في غزة

طالب مسؤول إسرائيلي بضرورة إسقاط حكم حركة حماس في قطاع غزة دون إعادة احتلال القطاع أو شن عملية عسكرية برية.



وقال رام بن براك النائب السابق لرئيس جهاز "الموساد"، إن إسقاط حكم حركة "حماس يمكن أن يتسنى من خلال التعاون مع السلطة الفلسطينية، وعبر التواصل مع القطاعات الجماهيرية الفلسطينية التي تعارض حكم حركة حماس، وتوظيفها في الدفع نحو إسقاطها"، مشيرًا إلى أنه سبق لإسرائيل أن قامت بخطوات مماثلة.