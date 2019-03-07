عبد الغفار يشهد فعاليات الاختبار الموحد لكليات الطب عبر الفيديو كونفرانس

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، عبر الفيديو كونفرانس، فعاليات الاختبار التقييمي الثاني للمرحلة الإكلينيكية لكليات الطب بالجامعات، بمشاركة أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الفرقة السادسة بكليات الطب من 21 جامعة على مستوى الجمهورية موزعة على النحو التالي: 18 كلية طب حكومية، و2 كلية طــــب خاصة، وكلية طب القوات المسلحة، بجامعات "القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، وقناة السويس، والمنصورة، وطنطا، وبنها، وجنوب الوادي، وسوهاج، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنيا، والإسكندرية، والزقازيق، والمنوفية، وأسوان، والفيوم، وبورسعيد، و6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى كلية طب بالقوات المسلحة"، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.



وأكد الوزير أن هذا الاختبار تم تصميمه طبقًا للمعايير الدولية، بحيث يقيس قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية، دون أي تدخل بشري، فضلًا عن أنه يوفر بيئة آمنة للطلاب من حيث ضمان ثبات الاختبار الإلكتروني دون الاعتماد على وجود شبكة الإنترنت، ومنع أي محاولات للغش، بالإضافة إلى أن تصحيح الاختبار يتم إلكترونيا لضمان الشفافية وعدم التحيز والتمييز، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الاختبار هو الاستعداد لتعميمه على مستوى الجمهورية في قطاعات كثيرة لقياس مستوى الطلاب في بعض التخصصات.



وقال عبد الغفار إن هذا الاختبار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية، خاصة خريجى كليات الطب بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.



وأكد الوزير أهمية تطبيق الاختبار الموحد على طلاب القطاع الطبي، وذلك لتقييمهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مشيرًا إلى التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة والجامعات في هذا الشأن، وتقنين إجراءات تلك الاختبارات، موضحًا دور ذلك في رفع كفاءة الأطباء المهنية وجميع المهن الطبية كالصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي، مشيرا إلى أنه سيتم منح الـ 100 الأوائل من الطلاب المتفوقين في الاختبار المعرفي الموحد فرصة للتدريب بأحد المستشفيات الجامعية بالخارج.



وشهد فعاليات الاختبار التقييمي عبر الفيديو كونفرانس الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، واللواء الدكتور عمرو حجاب، مدير كلية طب القوات المسلحة، والدكتور ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، وممثلون عن الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية.