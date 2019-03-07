ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الأوقاف تكشف حقيقة تعيين مؤذن أخرس بأحد المساجد

الخميس 07/مارس/2019 - 02:11 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
نفت وزارة الأوقاف ما نشرته بعض المواقع الإخبارية على لسان سعيد نعمان -الذي لقبته بعضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر الشريف-، من تعيين مؤذن أخرس بالأوقاف، وبما يثير الريبة ويوحي افتراء بأن هناك فسادًا ومحسوبية، ويثير الرأي العام، ويشككه ظلمًا في مؤسسات الدولة.

وقالت الوزارة في بيان لها منذ قليل إن المذكور ليس عضوا بأي لجنة من لجان الفتوى بالأزهر لا العليا ولا غير العليا، ولا علاقة له الآن بأي مؤسسة دينية لا الأزهر الشريف ولا مجمع البحوث ولا وزارة الأوقاف، وأن الوزارة منذ تولي وزيرها الحالي الدكتور محمد مختار جمعة لم تعين أي مؤذن على الإطلاق مما ينتفي معه ما أثاره هذا المدعو من الريبة، بل إن الوزارة قد بدأت في البث التجريبي للأذان الموحد تمهيدًا لتعميمه.

وأضاف البيان أنه نظرًا لما أثاره المدعو من إحداث بلبلة بغير حق، قرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني تأكيد منعه من صعود المنبر أو أداء أي دروس دينية بالمساجد أو إمامة الناس بها، وتوجيه الشئون القانونية بالوزارة بسرعة تحرير محضر للمذكور، لأن الوقت لا يحتمل إثارة الرأي العام وتأليبه بالتدليس في العرض، علما بأن الأوقاف كانت قد ألغت تراخيص خطابته في أغسطس 2018م للشكاوى المتكررة ضده.

وطالب الوزارة وسائل الإعلام تحري الدقة في وصف من تستضيف من خلال إثبات شخصيته وصفته الوظيفية الحقيقية حتى لا تثير الألقاب غير الصحيحة لغطًا وتضفي على المتحدث هالة ليست له.

ترشيحاتنا

أمير قطر يجبر ابن عمه على توقيع شهادة مختل عقلي

لأول مرة.. إسرائيل تصنف فضائية الأقصى كـ منظمة إرهابية

مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة ضابط في تبادل إطلاق نار بدائري الجيزة

أزمة ضمير.. القصة الكاملة لضبط مطعم بالجيزة يصنع الطعام داخل دورة مياه

ست بـ 100 راجل.. صنعت السينما في مصر بمفردها

أسباب صادمة لإصابتك بالروماتيزم ..أعراض انتبهي لها..وحيل للحماية من المرض

الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار بـ الجيزة

الأوقاف تكشف حقيقة تعيين مؤذن أخرس بأحد المساجد

شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

الأرصاد تعلن اليوم انتهاء فرص سقوط الأمطار.. فيديو

جماهير القلعة الحمراء تطلق هاشتاج الأهلى على الدورى ناوى.. ومغردون: طول عمرك مفرحنا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المتحدث العسكري: تدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.. صور

صانعة الأقفاص .. حياة كريمة تطرق باب الست ظريفة ..صور

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

فيديو

شاهد .. تألق لاعبة منتخب مصر البارالمبية في رفع الأثقال
دراسة: عمل المرأة لساعات طويلة يعرضها للاكتئاب
الوزراء: فرصة للموظف متعاطي المخدرات بالتوقف قبل الفصل.. فيديو
التضامن تعلن شروط تقديم أعضاء 10 آلاف جمعية أهلية للحج.. فيديو
شاهد.. خطة تحويل جديدة لفيسبوك وربطها بتطبيقات أخرى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟