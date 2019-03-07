الأوقاف تكشف حقيقة تعيين مؤذن أخرس بأحد المساجد

وقالت الوزارة في بيان لها منذ قليل إن المذكور ليس عضوا بأي لجنة من لجان الفتوى بالأزهر لا العليا ولا غير العليا، ولا علاقة له الآن بأي مؤسسة دينية لا الأزهر الشريف ولا مجمع البحوث ولا وزارة الأوقاف، وأن الوزارة منذ تولي وزيرها الحالي الدكتور محمد مختار جمعة لم تعين أي مؤذن على الإطلاق مما ينتفي معه ما أثاره هذا المدعو من الريبة، بل إن الوزارة قد بدأت في البث التجريبي للأذان الموحد تمهيدًا لتعميمه.

نفت وزارة الأوقاف ما نشرته بعض المواقع الإخبارية على لسان سعيد نعمان -الذي لقبته بعضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر الشريف-، من تعيين مؤذن أخرس بالأوقاف، وبما يثير الريبة ويوحي افتراء بأن هناك فسادًا ومحسوبية، ويثير الرأي العام، ويشككه ظلمًا في مؤسسات الدولة.وأضاف البيان أنه نظرًا لما أثاره المدعو من إحداث بلبلة بغير حق، قرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني تأكيد منعه من صعود المنبر أو أداء أي دروس دينية بالمساجد أو إمامة الناس بها، وتوجيه الشئون القانونية بالوزارة بسرعة تحرير محضر للمذكور، لأن الوقت لا يحتمل إثارة الرأي العام وتأليبه بالتدليس في العرض، علما بأن الأوقاف كانت قد ألغت تراخيص خطابته في أغسطس 2018م للشكاوى المتكررة ضده.وطالب الوزارة وسائل الإعلام تحري الدقة في وصف من تستضيف من خلال إثبات شخصيته وصفته الوظيفية الحقيقية حتى لا تثير الألقاب غير الصحيحة لغطًا وتضفي على المتحدث هالة ليست له.