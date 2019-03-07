فرمان يونانى يمنع شيكابالا من الانتظام فى الزمالك

اقترب محمود عبدالرزاق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والمعار إلى فريق أبولون اليونانى لمدة عام من العودة مجددا إلى فريقه الأصلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وحصل شيكابالا على وعد صريح من قبل مجلس إدارة الزمالك بالعودة مرة أخرى للفريق مع نهاية الموسم الكروى الجارى، ويتواجد النجم الأسمر حاليا فى مصر نتيجة ابتعاده بشكل كامل عن المشاركة مع فريقه أبولون فى منافسات الدورى اليونانى.



ووفقا للقوانين واللوائح فإن شيكابالا لا يستطيع الانضمام إلى تدريبات الزمالك فى الوقت الحالى بسبب ارتباطه بتعاقد رسمى مع الفريق اليونانى وهو الأمر الذى يشير إلى أن اللاعب لن يستطيع الانتظام فى تدريبات الأبيض ، إلا فى حالة واحدة وهى قيام شيكابالا بفسخ تعاقده مع فريقه الحالى .