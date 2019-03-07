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أخبار العالم

باكستان تسيطر على مدارس دينية في حملة مكثفة على المتشددين

الخميس 07/مارس/2019 - 02:04 م
الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية
رويترز
كثفت باكستان حملتها على المتشددين الإسلاميين اليوم الخميس إذ أعلنت الحكومة السيطرة على 182 مدرسة دينية واحتجاز أكثر من مئة شخص في إطار استهداف للجماعات المحظورة.

تعد هذه أكبر خطوة تتخذها باكستان ضد الجماعات المحظورة منذ سنوات ويبدو أنها تستهدف منظمات إسلامية تقدم خدمات اجتماعية تقول الولايات المتحدة إنها واجهة لأنشطة المتشددين.

وتواجه إسلام اباد ضغوطا من قوى عالمية للتحرك ضد جماعات تنفذ هجمات في الهند بما في ذلك جماعة جيش محمد التي أعلنت المسؤولية عن تفجير في يوم 14 فبراير أدى لمقتل 40 على الأقل من أفراد الأمن الهنود.

وأدى التوتر المتصاعد في أعقاب التفجير إلى مواجهة كبيرة بين الخصمين النوويين شهدت تنفيذهما مهام قصف جوي، بل وحدثت أيضا معركة جوية قصيرة أثارت مخاوف من نشوب حرب.

ويقول المسؤولون الباكستانيون إن الحملة جزء من مسعى تم التخطيط له منذ وقت طويل وليست ردا على غضب نيودلهي مما تصفه بتقاعس إسلام اباد عن كبح الجماعات المتشددة التي تنشط على أراض باكستانية.

وكانت الحملات السابقة واسعة النطاق على المتشددين المناهضين للهند صورية إلى حد بعيد، إذ كانت الجماعات المحظورة تنجو منها وتواصل نشاطها.

وقالت وزارة الداخلية إن وكالات إنفاذ القانون وضعت 121 شخصا في "حجز احتياطي" في إطار الحملة التي بدأت هذا الأسبوع.

وأضافت الوزارة في بيان أن "حكومات إقليمية تولت تسيير وإدارة 182 مدرسة"، في إشارة إلى المدارس الدينية.

وما يتعين أن تفعله السلطات بهذه المدارس يعد قضية شائكة في البلد المسلم المحافظ حيث يلقى اللوم كثيرا على المدارس الدينية في زرع التطرف في الصغار لكنها السبيل الوحيد المتاح لتعليم ملايين الأطفال الفقراء.

وأعلنت الوزارة السيطرة أيضا على مؤسسات أخرى تابعة لجماعات مختلفة، بينها 34 مدرسة أو كلية و163 مستوصفا و184 سيارة إسعاف وخمسة مستشفيات وثمانية مكاتب لمنظمات محظورة.

وتدير جماعات محظورة كثيرة مثل جماعة جيش محمد مدارس يقول مسؤولو مكافحة الإرهاب إنها تستخدم للتجنيد من أجل الجماعات المسلحة.

أما جماعة الدعوة التي تدير مستشفيات وأسطولا من سيارات الإسعاف فتشير تقديرات إلى أنها تدير نحو 300 مدرسة في أنحاء البلاد. وحظرت الحكومة الباكستانية الجماعة هذا الأسبوع.

وتصف جماعة الدعوة نفسها بأنها منظمة خيرية إنسانية، لكن وزارة الخارجية الأمريكية صنفتها "منظمة إرهابية أجنبية" وتصفها بأنها واجهة لجماعة عسكر طيبة التي تتخذ من باكستان مقرا والمتهمة بتدبير هجمات في الهند بينها الهجوم الذي وقع في مدينة مومباي في عام 2008 وأدى لمقتل 166 شخصا.

ووصفت جماعة الدعوة الحملة بالجائرة وقالت إنها ستسعى للتصدي للتحرك الحكومي من خلال القضاء.

وقال يحيى مجاهد المتحدث باسم الجماعة "يتساءل البلد بأسره عن الرسالة التي تريد الحكومة إرسالها من إغلاق منظمات للخدمات الاجتماعية وطرد التلاميذ".

وتنفي باكستان اتهامات نيودلهي لها بتقديم دعم فعال لمسلحين يقاتلون قواتها في الشطر الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة.

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