دور المجتمع المدني في تنمية الإنسان.. ندوة بثقافة الإسكندرية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الندوات والمحاضرات الثقافية بفرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "دور المجتمع المدني في تنمية الإنسان" بقصر ثقافة الشاطبى، ألقاها كل من محمود عبد الرحمن وسمير المتبولي، أدارها المستشار إبراهيم عبد الله، تناولت مفهوم المجتمع المدني ودور منظمات المجتمع في تنمية الفرد وتحقيق التكافل الاجتماعي ونشر الثقافة.



بينما عقد قصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان "التكامل المعرفي وتعاون العلوم" ألقاها كل د. محمد عبد الحميد خليفه ورضا فوزي، ناقشا خلالها أهمية التكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية بهدف خدمة البيئة وحل مشكلات المجتمع، وأشارا إلى أن ذلك يأتي من خلال تطوير المناهج الدراسية بالجامعات واستخدام أساليب تفكير متنوعة تتناسب مع الطلاب فى التخصصات المختلفة، هذا إلى جانب الحفاظ على التراث الثقافي.



كما نفذت ورشة طباعة استنسل لذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام خامات البيئة المتنوعة تدريب مسئول التمكين الثقافي.



كما تجدد اللقاء مع مدرسة الصحافة بحضور الصحفى خالد الأمير مدير مكتب فيتو ومراسل قناة سي بي سي، أدارته الصحفية هدى الساعاتي.



وفي نادي الأدب بالقصر تم مناقشة ديوان "هالة" لإبراهيم منصور، مناقشتها د. سهر الطيب، كما أقام نادي المرأة ورشة مشغولات يدوية بالخرز.



واستمرارًا للورش الفنية أقام بيت ثقافة القباري ورشة مشغولات يدوية بالخرز بجمعية مدبر الأمور الخيرية، قامت خلالها مسئول نادي المرأة بتدريب الرواد على أساسيات الخرز تم فيها عمل بعض أشكال لميداليات واساور يد، وورشة أخرى بمكتبة النزهة لعمل لوحات تعبر عن الأمومة تدريب أخصائي الفنون التشكيلية .