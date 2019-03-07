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محافظات

فحص ٤٦٣ ألف مواطن خلال يوم ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالغربية

الخميس 07/مارس/2019 - 02:41 م
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحه
أحمد على
أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية عن أنه تم فحص عدد ٤٦٣٤٥٣ مواطن مع نهاية اليوم السادس من مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة ١٤٠ % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن .

والجدير بالذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية .

ويتوجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعيًا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.

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