محرز وعباس يفتتحان أحدث مصنع لإنتاج أعلاف الدواجن والأسماك بالسادات

افتتحت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، أحدث مصنع لإنتاج أعلاف للدواجن والأسماك في مصر التابع لشركة الدقهلية للدواجن بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.



حضر الافتتاح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومستشار وزير الاستثمار وممثلين من وزارة التجارة والصناعة وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس مجلس مدينة السادات وكبار المستثمرين في صناعة الدواجن وممثلين من البنوك القومية بنك قناة السويس والبنك الأهلي وبنك مصر وممثلين من الشركات السويسرية والبلجيكية والنمساوية.



وذكرت " محرز"، أن هذا المصنع يعتبر من أكبر مصانع الأعلاف علي مستوي الشرق الأوسط حيث تم تصميمه علي أحدث النظم العالمية في إنتاج الأعلاف، ويأتي افتتاح هذا المصنع ضمن خطة الدولة لتشجيع قطاع الصناعة الوطنية، علي الإنتاج والتصدير إلي الخارج.



وأكدت محرز، أن الحكومة تعمل علي تشجيع الصناعة الوطنية لإنتاج الأعلاف التي تستھدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلي الخارج، مؤكدة أن دور القطاع الخاص ھو أن يكون شريكا للدولة في تنمية قطاع الثروة الداجنة والسمكية، معربة عن تقديرها لهذه الشركة لالتزامها بزيادة الاستثمار في مصر في مجال تصنيع الأعلاف المميزة للدواجن والأسماك حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 3000 طن أعلاف دواجن و400 طن أعلاف أسماك يوميا.



جدير بالذكر أن فريقا من شركة الدقهلية للدواجن والمؤهل علي أعلي مستوي من الكفاءة قد قام بإنشاء المصنع وتركيب معداته وقامت شركة سويسرية بتوريد معدات خطوط علف الدواجن وشركة أمريكية بتوريد معدات خطوط علف الأسماك وشركة إيطالية قامت بتوريد عدد 4 صوامع لتخزين الذرة إيطالية الصنع تتسع لـ 20.000 طن، بالإضافة إلى 6 وحدات تخزين أخرى كسب الصويا بطاقة 18.000 طن.



وأكدت أن وزارة الزراعة قامت بوضع خطة لزيادة الإنتاج الداجني والسمكي، وتشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتنمية هذه القطاعات الهامة، بما يساهم في تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج وقد تم الموافقة علي تنفيذ 6 مشروعات مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني إلي 400 مليون دجاجة ومشروع إنتاج مليار بيضة وأيضا تم وضع خطة لزيادة الإنتاج المحلي للأسماك حيث بلغت 1.8 مليون طن في عام 2018 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير والوصول إلى الأسواق الدولية.



وفي نهاية كلمتها وجهت الشكر للشركة وتقديرها لدعمها المستمر لصناعة الدواجن والتزامها بضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال تصنيع أعلاف الدواجن والأسماك والتهنئة بافتتاح المصنع الجديد وتمنياتها بدوام النجاح.