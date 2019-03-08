91 طلب إحاطة في البرلمان لوزير الزراعة

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء المقبل، مناقشة 91 طلب إحاطة لوزير الزراعة، د. عز الدين أبو ستيت، وعدد من طلبات المناقشة والأسئلة فيما يخص المجال الزراعي بمصر من محاصيل إستراتيجية ونقص بذور وأسمدة، وإجراءات تنمية الثروة السمكية، وانتشار الكلاب الضالة ودور الخدمات البيطرية بشأنها.



جاء ذلك وفق جدول أعمال الجلسة، حيث 23 طلب إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو فتحي قنديل وأكثر من عشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، والعضو محمد حلمي وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، و العضو تامر عبد القادر وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لأردب القمح، والعضو عبد الباقي تركيا وتسعة عشر عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة المحاصيل البقولية، العضو عبد الباقي تركيا وتسعة عشر عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.



وتضمن 15 طلب إحاطة وسؤالين عن نقص البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار الفاسد منها بالأسواق، و6 طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، حيث طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي مما يهدد الثروة الحيوانية، العضو محمد حلمي وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالثروة الحيوانية والتوسع في إنتاج الأعلاف، العضو رضا البلتاجي وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع الزراعة وتربية الأسماك على أسطح المنازل، العضو فتحي ندا وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وتنميتها، العضو رضا البلتاجي وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على المزارع السمكية المخالفة.



وتضمنت أيضا 7 طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية لمنع التعدي عليها، طلبا مناقشة عامة مقدمان من مقدم من العضو سليمان وهدان وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضي الزراعية والمغالاة في أسعار الفائدة، طلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو برديس سيف الدين عمران وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن المغالاة في تثمين أراضي وضع اليد بمحافظة الوادي الجديد وباقي محافظات الجمهورية.



كما تضمنت 5طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن دور الطب البيطري في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وما أشيع عن تصديرها للخارج، وعدم إنشاء وحدات بيطرية، طلبا مناقشة عامة مقدمان من العضو عبد الحميد كمال وأكثر من عشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ، العضو محمد عبد الغني وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الكلاب الضالة.



في السياق ذاته تضمنت 5 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن منع زراعة الأرز بأراضي لا تصلح إلا لزراعة الأرز مما تسبب في فرض غرامات على المزارعين، وضرورة استنباط سلالات جديدة موفرة للمياه، طلب مناقشة عامة مقدم من العضو برديس سيف الدين عمران وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن زراعة حقول إرشادية من أصناف الأرز الذي يروى كل خمسة عشر يوما،2 طلبا إحاطة وطلب مناقشة عامة عن سوء أوضاع الفلاحين اجتماعيًا وصحيًا ، طلب مناقشة عامة مقدم من العضو محمد عبد الهادي حبيب وتسعة عشر عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري.



في السياق ذاته تضمنت 4 طلبات إحاطة عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير ، و2 طلب إحاطة عن حملة إزالة الملاعب الخماسية المقامة على أراضى زراعية، و طلبا إحاطة عن مشاكل مشروع المليون ونصف المليون فدان، و 3 طلبات إحاطة عن مزاد أراضي منطقة سهل الطينة، ومشاكل المزارعين بالمنطقة، و3 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن قرار حظر تداول الطيور الحية في ظل توقف بعض المجازر عن العمل وعدم الإشراف البيطري عليها.



كما تضمنت 3 طلبات إحاطة وسؤالا وطلبات مناقشة عامة عن تخصيص أراضي زراعية للمنفعة العامة ، 2 طلب إحاطة عن عدم تطوير الحدائق العامة وحدائق الحيوان.



كما تضمنت 9 طلبات إحاطة مقدمة من: العضو محمد الحسيني، عن ضرورة وقف مزاد بيع أراضي الإصلاح الزراعي بنطاق حي بولاق الدكرور، والعضو أشرف جمال، عن تخفيض مرتبات عمال مشروع التغذية المدرسية، العضو أحمد مدين، عن المغالاة في تقدير سعر أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، العضو جواهر الشربيني، عن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لمركز الزراعات التعاقدية، والعضو رشدي محمد وفقي، عن عدم اتباع الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة، والعضو غادة صقر، عن عدم تنفيذ مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بعزبة البرج – محافظة دمياط، العضو أحمد فرجاني، عن سوء توزيع الموظفين بالإرشاد الزراعي، العضو ممتاز دسوقي، عن عدم رصف الشونة الترابية وعدم تطبيق برنامج الحيازة الإلكترونية لمركز صدفا والغنايم – محافظة أسيوط، العضو إبراهيم عبد العزيز القصاص، عن قيام هيئة التنمية الزراعية بتخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال بسعر زهيد واستخدامه الأراضي في غير الغرض المخصص لها.