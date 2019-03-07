سفير كوريا الجنوبية يجري جولة في المتحف المصري الكبير بالرماية

زار سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وحرمه، المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، منذ قليل، حيث كان في استقبالهما الأثريين المختصين بالمتحف، واصطحبوهماه في جولة داخل مركز الترميم والموقع الإنشائي للمتحف.



وتضمنت الجولة، زيارة تمثال الملك رمسيس الثاني عند البهو العظيم، ومعامل الترميم بالمتحف ومنها معمل ترميم الأخشاب، حيث توجد مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون، وكذلك معمل ترميم القطع الثقيلة والتي تضم الآثار الضخمة التي ستعرض على الدرج العظيم.



وأبدى السفير إعجابه الشديد بهذا المشروع الضخم، وما رآه من مهارة المرممين والمختصين والأثريين، واستخدام أحدث التقنيات والمعدات لأعمال ترميم الآثار.