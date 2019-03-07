جامعة سوهاج تحتفل بافتتاح مركز التطوير المهني

افتتح اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وشيري كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة، ودكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المركز الجامعي للتطوير المهني.



وقال عزيز إن المشروع يهدف إلى تقديم التوجيه المهني والتدريب المجاني على المهارات التوظيفية وريادة الأعمال لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة، وسيساعد المركز على زيادة فرص توظيف الطلاب من خلال ملتقيات التوظيف ومبادرات ريادة الأعمال.



وعبر رئيس جامعة سوهاج عن سعادته قائلا إن جامعة سوهاج تسعى للريادة والتقدم وتقديم خدمة تعليمية متكاملة، ويأتي افتتاح مركز التطوير المهني بالجامعة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، كأحدث إضافة نحو هذا الهدف ولخدمة الطلبة وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل وجعلهم أكثر قدرة على المنافسة، مما يعد مساهمة فعالة لخدمة المجتمع المحلي بالمحافظة، وخدمة مصر.



وقالت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين في مصر نحن سعداء بافتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة سوهاج بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ضمن خطة لإنشاء 20 مركزا مهنيا جديدا لخدمة أكثر من 70% من جميع طلاب الجامعات الحكومية في مصر. إن تأثير هذا المشروع لن يقتصر على خدمة الطلاب بل سيكون له تأثير إيجابي على ربط الجامعات بسوق العمل وتقليل البطالة لأصحاب المؤهلات.



وقال رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني، نحن سعداء ببدء شراكتنا الجديدة مع جامعة سوهاج في مشروع يقوم حاليا بتمكين الطلبة في المراكز الجامعية من الإسكندرية لسوهاج، وفي النهاية، سيكون للمراكز الجامعية للتطوير المهني في الجامعات الحكومية من شمال النيل الي جنوبه تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري عن طريق بناء جسور التواصل بين قطاع الأعمال والصناعة مع الموظفين المستقبليين من طلبة جامعات مصر الواعدين. وتحتفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة هذا العام بمائة عام في خدمة المجتمع المصري. أود أن أشكر الشعب الأمريكي لدعمه للشعب المصري ولهذه لمراكز الجامعية للتطوير المهني من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



يسعي المشروع لتمكين وإعداد نحو مليون طالب من طلاب الجامعات الحكومية، عن طريق تقديم خدمات التوجيه المهني ومهارات التوظيف وريادة الأعمال لزيادة القدرة التنافسية للخريجين من خلال 20 مركزًا للتنمية المهنية في 12 جامعة حكومية في القاهرة الكبرى والدلتا وصعيد مصر. وقد تم بالفعل إفتاح المراكز في جامعات المنيا وبني سويف والمنصورة والسادات والإسكندرية خلال الأشهر القليلة الماضية.



كما سيقوم فريق عمل الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل موظفي مركز جامعة سوهاج كميسرين مهنيين قادرين على تقديم خدمات التوجيه المهني لطلاب الجامعة، مما يساهم في استدامة المركز والخدمات المهنية التي يقدمها. ومن خلال الشراكة مع منظمة العمل الدولية ILO سيقوم المشروع بتحديد الفرص والفجوات بأسواق العمل المحلية لمساعدة الجامعات في استيعابها في مناهجها الدراسية.