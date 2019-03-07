مطور عقاري يطلق مبادرة جديدة لتصدير العقار مقابل رسوم للدولة

أكد المهندس هشام الخولى مطور عقاري، أن الإجراءات التى تتخذها الدولة مؤخرا والتسهيلات والتعاون القائم بين الجهات والوزارات المختلفة من أجل تنشيط تصدير العقار جميعها إيجابية وتدعم الفكرة بشكل قوى جدا، لافتا إلى أنه لا زال هناك العديد من الأمور التى يجب أن تنفذ لكى يتم تحقيق هذا الهدف على أكمل وجه بالشكل الذى يليق بقدرة مصر التنافسية فى هذا المجال وتحتاج لبذل جهد كبير من المطورين العقاريين بمساعدة ودعم الدولة.



وكشف الخولى، عن مبادرة سيطلقها عدد من كبار المطورين من أجل وضع خطة سنوية لاستهداف عدد من الدول وإقامة معارض عقارية لعدد من الشركات المصرية التى تتمتع بمنتج مميز وسمعة قوية بالقطاع فى هذه الدولة بمقر السفارة المصرية او القنصلية الموجودة بها بحيث يكون المعرض تحت مظلة الحكومة المصرية بقيمة ايجارية ونسبة من المبيعات للدولة فى حدود ٥% على ان يتحمل المطورون كامل التكلفة والتجهيز للمكان مما يعطى ثقة لدى العميل ويعزز من مكانة العقار المصرى فى هذه الدولة.



واشار إلى ان هذه المبادرة لن تكون للتسويق العقارى فقط بل ستكون تسويق عقارى وسياحى واستثمارى فى جميع مجالات الاقتصاد لمصر خاصة وان مناخ الاستثمار فى مصر أصبح جاذبا جدا لرؤوس الأموال، مشيرا الى أن النظرة لتصدير العقار لا بد أن تكون أوسع وأشمل من مجرد بيع وحدات سكنية اوسياحية وأن هناك دولا عديدة نجحت فى تسويق نفسها خارجيا من هذا النطاق لا تمتلك ربع المقومات التى تملكها مصر، موضحا أن دولة مثل الصين حققت نجاحا كبيرا فى تصدير العقار وسبقتنا بالرغم من مقومات الجذب التى لا تضاهى ما تمتلكه مصر بسبب النهضة الصناعية التى حققتها فاصبح التصنيع والمناخ الجاذب للاستثمار داعم رئيسى لتصدير العقار.



وأضاف أن فكرة المبادرة لن تؤثر باى حال من الأحوال على نشاط المعارض الدولية الكبرى للعقار المصرى بل ستكون خطوة أساسية لنجاح هذه المعارض مستقبلا حيث ستكون المبادرة بمثابة قناة تسويقية دائمة لمصر سياحيا وعقاريا واقتصاديا وستساعد فى إنجاح هذه المعارض التى سيكون قد تم التسويق لها من خلال المكتب التسويقى بالقنصلية مسبقا.