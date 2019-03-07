حمودة: بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري تخدم الجميع في المعرفة

قال الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة، إن إتاحة المحتوى الثقافى المصرى للباحثين عن المعرفة على شبكة المعلومات الدولية خطوة رائعة في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد.



وأضاف حمودة في تصريحات خاصة، أن إطلاق "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري"، عبر الإنترنت بالتعاون بين وزارتي الثقافة والاتصالات يخدم الجميع، ويوفر الكثير من الوقت والجهد في المعرفة، أو الحصول على معلومات متعلقة بالثقافة أو التراث.



وأكد أنه لابد من توفير الجهات المعنية بتلك البوابة بتوفير كافة الإمكانيات، والأدوات اللازمة، لتكون تلك البوابة نقطة جديدة في تطوير الثقافة المصرية.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون الأولى بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار، والثانية بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، وذلك بهدف تنفيذ وإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتأتي الاتفاقيتان اللتان وُقعتا من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة هالة الجوهرى، مساعد الوزير لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، ومن وزارة الآثار الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعن وزارة الثقافة الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في إطار حرص الدولة على إتاحة المحتوى الثقافي المصري من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف نشر الثقافة المصرية الثرية، والمحافظة على ريادتها، واتاحتها رقميًا لكافة شعوب العالم.