مفاجأة كانت في انتظار محافظ أسوان: تكاتك على طريق معبد فيله .. صور

قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجولة تفقدية بمنطقة معابد فيله الأثرية والتى تشهد العديد من أعمال التطوير والتجميل والتشجير وقد رافقه فى جولته اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن ، بجانب مديرى الآثار والمراسى السياحية ونائب رئيس مدينة أسوان وذلك فى إطار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ الأعمال الجارية بمدينة أسوان إستعدادًا لإستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى فى منتصف مارس الحالى .



حيث شملت الجولة المرسى الشرقى والذى تم مؤخرًا رفع كفاءة الرصيف الرئيسى به بطول 41,5م وبعرض 9,5 م وبتكلفة مليون جنية من إعتمادات وزارة الآثار ، بجانب قيام المحافظة بإنشاء 2 مرسى على جانبى الرصيف بإجمالى أطوال 315 م وبتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه والتى شملت أيضًا عمل تكاسى على ضفتى هذه المراسى ، علاوة على إنشاء بوابة رئيسية حضارية ورامب لذوى الإحتياجات الخاصة .



وقد وجه اللواء أحمد إبراهيم بضرورة توسعة المدخل الرئيسى والباركينج لمنطقة البازارات لتسهيل حركة دخول وخروج الحافلات السياحية والمركبات مع إزالة أى تشوهات بصرية على الحوائط ، بالإضافة إلى تأمين الوصلات والكابلات الكهربائية ، فضلًا عن دهان البلدورات والإهتمام بالنظافة العامة.



وأثناء تفقده داخل معابد فيله تابع المحافظ الجهود الجارية لإحلال وتجديد المراسى القديمة مع تركيب مدرج سلالم جديد متحرك ومدعم بحواجز خشبية لحماية السائحين ورحلات السياحة الداخلية وتسهيل حركة دخولهم فى إتجاه وخروجهم فى إتجاه أخر ، علاوة على تركيب 6 نقاط مراقبة وحراسة تم تصميمها بشكل حضارى بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية ، وهو الذى يتوازى مع تركيب كاميرات مراقبة متصلة بالمنظومة الجديدة لتأمين مدينة أسوان من خلال غرفة تحكم بمركز عمليات المحافظة ومديرية الأمن .

موجهًا إلى الإسراع فى إزالة الهيش والحشائش حول الجزيرة الموجودة بها المعابد مع تهذيب وتقليم الأشجار ورفع كفاءة الإنارة العامة ، بالإضافة إلى عمل لاند سكيب فى المنطقة المجاورة لمدرج عرض الصوت والضوء للمعابد ، وفى نهاية جولته حرص أحمد إبراهيم على إلتقاط الصور التذكارية مع الأفواج السياحية المترددة على معابد فيله وذلك بناءًا على طلبهم تقديرًا للجهود الحكومية المبذولة لتقديم كل التسهيلات وسبل الراحة للإستمتاع ببرنامجهم السياحى بالشكل المطلوب .



وعقب زيارته لمعابد فيله ضبط المحافظ مجموعة من مركبات التوكتوك بمدخل طريق فيله وأيضًا عزبة العسكر مشددًا على مدير مرور أسوان بالتواجد والرقابة المرورية المشددة لمنع التجاوزات والعشوائية بإنتشار التوكتوك داخل المدينة وإلتزامهم بالشوارع الداخلية فقط بعيد عن الشوارع الرئيسية .

