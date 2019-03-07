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نوستالجيا.. كاريوكا: لسانى مش طويل وعمرى ما رقصت فى ملهى ليلى.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 02:44 م
صدى البلد
آيات أحمد
راقصة مصرية مشهورة متخصصة فى الرقص الشرقى، انضمت لفرقة بديعة مصابنى، ولقبت باسم "كاريوكا" نسبةَ للرقصة البرازيلية المشهورة، رقصة الكاريوكا، والتى أتقنتها وكانت أول من رقصتها على خشبة المسرح فى مصر، وكانت " تحية كاريوكا" قوية الشخصية تعتز بنفسها وكرامتها مهما كلفها هذا من ثمن، وتمتلئ حياتها بمواقف الجدعنة والبطولة، بل وتخطت ذلك إلى المواقف الفدائية والثورية.

وكشفت كاريوكا عن بعض تفاصيل حياتها فى لقاء خاص بالفضائية الرسمية عام 1974، ببرنامج "اتنين على الهوا"، قائلة: "أنا نادمة إنى لم أحج حتى الآن، ولكنى أديت عمرة"، مؤكدة أن أسعد لحظات حياتها عندما تغسل وجهها من المكياج وترتدى ملابسها العادية وتنزل المولد وتطعم المحتاجين.

وقالت: "ناس كتير فاهمة إنى لسانى طويل ولكنى صريحة فقط، والأعوج بقوله إنت أعوج فى عينه"، مؤكدة أن أكثر مثل تؤمن بصحته هو "عيال علمناهم وعملوا علينا السنادى غفر"، والمثل الذى لا تعتقد بصحته "فى التأنى السلامة وفى العجلة الندامة".

وأضافت أنها لم ترقص يومًا فى ملهى ليلى أو أفراح أبدًا لأن كلهم سيئون، ولكنها رقصت على المسرح فقط وفى أفراح أصدقائها المقربين فقط، موضحة أن آخر رقصة رقصتها على المسرح كانت فى الهند.

فى سياق آخر، علقت تحية كاريوكا على بطالة الشباب قائلة: "لو عينت مسئولة عن الحى سأدشن معسكرات عمل للشباب وسأقص شعورهم المسترسلة، كما علقت على عدم وجود نقابة للراقصات".

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