بتكلفة 700 مليون جنيه.. تعرف على أكبر مصنع للأعلاف بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية، اليوم الخميس، افتتاح مصنع الدقهلية للأعلاف بالمنطقة السابعة بمدينة السادات، بحضور الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والمهندس محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس أمناء مدينة السادات، ونائب رئيس جهاز مدينة السادات، ورئيس جمعية المستثمرين بالسادات.



يتكون المصنع من 9 أدوار على مساحة 32ألف متر بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه ويعمل فى مجال صناعة الأعلاف للدواجن والأسماك بطاقة إنتاجية 120طن /ساعة لأعلاف الدواجن و16طن/ ساعة فى أعلاف الأسماك.



وقال المهندس محمود عنانى رئيس مجلس الإدارة، إن المصنع مصمم وفق معايير الأمان والسلامة المهنية ومجهز بأحدث ماكينات التكنولوجيا الحديثة ويعمل وفق نظام تشغيل وتعبئة يوفر الوقت والجهد ويضمن أمان وسلامة الأعلاف.



وأكد، أن المصنع يدار بخبرات شبابية حيث أن شاب عمره 28 سنة يتولي منصب المدير التنفيذى للمصنع وهو ما يؤكد الاهتمام بتوجهات الدولة فى تولية الشباب لمناصب قيادية لدورهم فى النهوض بالمجتمع والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة.