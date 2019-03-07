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فن

ريتا أورا تفضح حبيبها لارتباطه بممثلة أمريكية بعد أيام على انفصالهما.. صور

الخميس 07/مارس/2019 - 06:02 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للممثل الأمريكي أندرو جروفيلد مع الممثلة الشابة Aisling Bea وسط شائعات حول ارتباطهما بعد مرور أيام على انفصاله من المغنية العالمية ريتا أورا.

وأشارت تقارير أجنبية إلى أن أندرو انفصل عن ريتا لأنه يريد مزيدا من الخصوصية في حياته رغم أنها تكتمت على أي تفاصيل تخص علاقتهما ولم تقم بنشر أي صور لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت التقارير أن الانفصال تم بين الثنائي الشهير في هدوء وبشكل ودي ولكن النجمة العالمية تشعر بالحزن الشديد.

ومن جهة أخرى، تواصل ريتا أورا تقديم حفلات جولتها الغنائية في عدد من الدول الأوروبية وتتألق في كل حفل ولم يظهر عليها أي علامات حزن.
ريتا أورا تفضح حبيبها لارتباطه بممثلة أمريكية بعد أيام على انفصالهما.. صور

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