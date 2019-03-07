اقتصادية النواب تناقش طلبات إحاطة موجهة للمالية والاستثمار.. الأحد

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد القادم، طلبات الإحاطة الموجهة لكل من وزير المالية، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمقدمة من النائب محمد أحمد إسماعيل بشأن برنامج الطروحات ووقت طرح الأسهم وسياسة تسعير الأسهم ومدى الانخفاض الذي صاحب الأسعار، و ما تم عرضه من برامج الطروحات ومدى جدوى تلك البرامج.



وتتضمن المناقشات طلبات النائب محمد عطا سليم، بشأن الشركات الأربعة المزمع طرحها للاكتتاب العام من قبل وزارة قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية، وطلبا الإحاطة الموجهين الدكتور وزير المالية، المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي.



ويوم الاثنين، تناقش اللجنة طلبات الإحاطة الموجهة الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، المقدمة من النائب إلهام خميس إبراهيم بشأن شكوى معظم المواطنين من عدم تسليم الرقم السري لتفعيل بطاقات التموين، وبشأن حصر المواطن في أصناف معينة ومحددة في صرف حصته التموينية، وبشأن حذف أفراد من بطاقة التموين وورقة العيش، وما يثيره النائب حاتم عبدالحميد بشأن الفساد الموجود بتموين القليوبية.



وتضمنت أيضا طلبات الإحاطة النائب سمير البطيخي بشأن ما ألت إليه الأوضاع من تدهور بإدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والنائب محمد أحمد فؤاد بشأن دور جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، النائبة غادة صقر بشأن سياسة الحكومة في فض الاشتباك الدائر بين مستوردي السيارات والتجار والوكلاء والجمهور، ودور جهاز حماية المستهلك في هذه المشكلة.



ويوم الثلاثاء مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة للمهندس وزير الصناعة والتجارة المقدمة من النائب محمد زكي السويدي بشأن القواعد والأسس التي يقوم عليها برنامج المساندة التصديرية وآثاره الاقتصادية، والنائبة زينب علي سالم بشأن دعم المنتجات المصرية، والنائب عمر عبدالعزيز مصيلحي، بشأن العائدين من قطر لتضررهم من عدم الإفراج عن متعلقاتهم القادمة من الخارج منذ عام ونصف العام حتى الآن، والنائب فوزي فتى، بشأن تضرر شركة نجع حمادي للفيبر بورد بمركز دشنا محافظة قنا من عدم بيع منتجها بسبب زيادة أسعار المادة الخام والوقود.