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فن

المطرب اللبناني رضا يطرح وحشاني يا مه بمناسبة عيد الأم .. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 02:44 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرح المطرب اللبناني رضا، اليوم الخميس، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، كليبه الجديد "وحشاني يامه"، بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأم.

الأغنية باللهجة المصرية، وهي من كلمات بدر الجميل أحمد، وألحان وليد سعد، وتوزيع طارق عبدالجابر.

وتقول كلمات الأغنية "كل غالي وعنده غالي وإنت أغلى الناس عليا، كل دعوة بتدعيهالي بيبقى نور قدام عنيا، فين هلاقي زي حضنك، زي خوف قلبك عليا".

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