غدا.. قطع الكهرباء عن مناطق بالمحلة الكبرى

قال المهندس أشرف الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الخميس، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من المحول رقم "4" بمحطة محولات أبو على بالمحلة الكبرى، غدا الجمعة، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.



وأضاف "الحسيني"، أن الأماكن التى سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية هى "منطقة الزهراء – مجمع المحاكم – طريق المنصورة – مصانع طريق المنصورة والسامولى – نعمان الأعصر – طريق الزراعة – منطقة المستشار – منطقة البرج – منطقة محمد على – طريق ديرب هاشم – سوق اللبن – محب – امتداد محب – خلف نادى البلدية – ا متداد مكتب العمل – منطقة أبو راضى"، وبخطوط الريف قرى "بطينة – القيصرية – ميت السراج"، والعزب التابعة لهم.



