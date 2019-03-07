البرلمان يناقش تعديلات الجنح بالإجراءات الجنائية ومزاولة مهنة العلاج الطبيعي.. الاثنين إقرار قرض بـ 350 مليون يورو لتطوير الخط الأول لمترو القاهرة.. و91 طلب إحاطة لوزير الزراعة

اجتماعات مكثفة للبرلمان الأسبوع المقبل

نقل البرلمان تناقش تعديل قـانــون الإجــراءات الجنــائية

الجلسة العامة تناقش اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي

5 طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة بشأن مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة



تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأحد المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا مقداره 87 مليونا و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/10/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2019.



كما تشهد اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.



في السياق ذاته تشهد اللجنة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانـون مقـدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام قـانــون الإجــراءات الجنــائية رقم 150 لسنة 1950، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب / عبد الحميد محمد الشيخ و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعـديل بعض أحكـام القـانـون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعي.



وتشهد الجلسة العامة للبرلمان الإثنين المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب علي الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018.



كما تشهد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، الموقعة في جزيرة كريت بتاريخ 10/ 10 / 2018، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 / 9 / 2018.



في السياق ذاته تشهد الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية في العـاصمة الإدارية الجديدة، والموقعة في برلين بتاريخ 29 / 10 / 2018، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضا لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقع في فيينا بتاريخ 18/12/2018.



كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي والموقع في بالي بإندونيسيا في 13 / 10 / 2018، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاها يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ في 16 / 10 / 2018.



كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء المقبل، مناقشة 91 طلب إحاطة لوزير الزراعه، د. عز الدين أبو ستيت، وعدد من طلبات المناقشة والأسئلة فيما يخص المجال الزراعي بمصر من محاصيل إستراتيجية ونقص بذور وأسمدة، وإجراءات تنمية الرثوة السمكية، وانتشار الكلاب الضاله ةدور الخدمات البيطرية بشأنها.



جاء ذلك وفق جدول أعمال الجلسة، حيث 23 طلب إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو فتحي قنديل وأكثر من عشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، والعضو محمد حلمي وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، و العضو تامر عبد القادر وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لأردب القمح، والعضو عبد الباقي تركيا وتسعة عشر عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة المحاصيل البقولية، العضو عبد الباقي تركيا وتسعة عشر عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.



وتضمن 15 طلب إحاطة وسؤالين عن نقص البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار الفاسد منها بالأسواق، و 6طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، حيث طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي مما يهدد الثروة الحيوانية، العضو محمد حلمي وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالثروة الحيوانية والتوسع في إنتاج الأعلاف، العضو رضا البلتاجي وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع الزراعة وتربية الأسماك على أسطح المنازل، العضو فتحي ندا وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وتنميتها، العضو رضا البلتاجي وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة علي المزارع السمكية المخالفة.



وتضمنت أيضا 7 طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية لمنع التعدي عليها، طلبا مناقشة عامة مقدمان من مقدم من العضو سليمان وهدان وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضي الزراعية والمغالاة في أسعار الفائدة، طلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو برديس سيف الدين عمران وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن المغالاة في تثمين أراضي وضع اليد بمحافظة الوادي الجديد وباقي محافظات الجمهورية.



كما تضمنت 5 طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن دور الطب البيطري في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وما أشيع عن تصديرها للخارج، وعدم إنشاء وحدات بيطرية، طلبا مناقشة عامة مقدمان من العضو عبد الحميد كمال وأكثر من عشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ، العضو محمد عبد الغني وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الكلاب الضالة.



في السياق ذاته تضمنت 5 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن منع زراعة الأرز بأراضي لا تصلح إلا لزراعة الأرز مما تسبب في فرض غرامات على المزارعين، وضرورة استنباط سلالات جديدة موفرة للمياه، طلب مناقشة عامة مقدم من العضو برديس سيف الدين عمران وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن زراعة حقول إرشادية من أصناف الأرز الذي يروى كل خمسة عشر يوما،2 طلبا إحاطة وطلب مناقشة عامة عن سوء أوضاع الفلاحين اجتماعيًا وصحيًا ، طلب مناقشة عامة مقدم من العضو محمد عبد الهادي حبيب وتسعة عشرعضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري.



في السياق ذاته تضمنت 4 طلبات إحاطة عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير ، و2 طلبا إحاطة عن حملة إزالة الملاعب الخماسية المقامة على أراضى زراعية، و طلبا إحاطة عن مشاكل مشروع المليون ونصف المليون فدان، و3 طلبات إحاطة عن مزاد أراضي منطقة سهل الطينة، ومشاكل المزارعين بالمنطقة، و3 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن قرار حظر تداول الطيور الحية في ظل توقف بعض المجازر عن العمل وعدم الإشراف البيطري عليها.



كما تضمتنت 3 طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن تخصيص أراض زراعية للمنفعة العامة، 2 طلبا إحاطة عن عدم تطوير الحدائق العامة وحدائق الحيوان.



كما تضمنت 9 طلبات إحاطة مقدمة من: العضو محمد الحسيني، عن ضرورة وقف مزاد بيع أراضي الإصلاح الزراعي بنطاق حي بولاق الدكرور، والعضو أشرف جمال، عن تخفيض مرتبات عمال مشروع التغذية المدرسية، العضو أحمد مدين، عن المغالاة في تقدير سعر أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، العضو جواهر الشربيني، عن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لمركز الزراعات التعاقدية، والعضو رشدي محمد وفقي، عن عدم اتباع الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة، والعضو غادة صقر، عن عدم تنفيذ مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بعزبة البرج – محافظة دمياط، العضو أحمد فرجاني، عن سوء توزيع الموظفين بالإرشاد الزراعي، العضو ممتاز دسوقي، عن عدم رصف الشؤنة الترابية وعدم تطبيق برنامج الحيازة الإلكترونية لمركز صدفا والغنايم – محافظة أسيوط، العضو إبراهيم عبد العزيز القصاص، عن قيام هيئة التنمية الزراعية بتخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال بسعر زهيد واستخدامه الأراضي في غير الغرض المخصص لها.