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رياضة

الأهلى وسموحة يمثلان مصر فى بطولة الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

الخميس 07/مارس/2019 - 02:56 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة اليد مشاركة ناديى الأهلى وسموحة فى بطولة أندية أبطال الكؤوس المقرر إقامتها فى شهر أبريل المقبل بالمغرب.

ومن المقرر أن تقام البطولة بالمغرب خلال الفترة من 5 إلى 15 أبريل المقبل.

وتعد بطولة أندية أبطال الكؤوس واحدة من البطولات القوية داخل أركان القارة السمراء نتيجة مشاركة العديد من الأندية أصحاب المستويات الفنية القوية.

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