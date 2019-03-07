التعليم تحقق في تبرع مرشح على مقعد أشمون بـ 16 كمبيوتر لمدرسة

شهدت مدرسة ناصر الإعدادية بقرية طهواي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، واقعة أثارت الجدل، حيث قبلت إدارة المدرسة تبرعًا من أحد المرشحين على مقعد الدائرة في الانتخابات التكميلية وتم تصوير الطلاب وبحوزتهم أجهزة الكمبيوتر وعليها صورة للمرشح.
وقال محمد صحصاح، مدير إدارة أشمون التعليمية، في بيان، الخميس، أنه تمت إحالة الواقعة للتحقيق وتم إرسال لجنة لمتابعة الأمر، حيث إن صورة المرشح على أجهزة الحاسب الالي مخالفة، موضحًا أن المرشح تبرع بمعمل كمبيوتر و16 جهاز حاسب إلى للمدرسة وجاءت سيارة محملة بالأجهزة وعليها صورة للمرشح.