ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

التعليم تحقق في تبرع مرشح على مقعد أشمون بـ 16 كمبيوتر لمدرسة

الخميس 07/مارس/2019 - 03:37 م
صدى البلد
مروة فاضل
شهدت مدرسة ناصر الإعدادية بقرية طهواي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، واقعة أثارت الجدل، حيث قبلت إدارة المدرسة تبرعًا من أحد المرشحين على مقعد الدائرة في الانتخابات التكميلية وتم تصوير الطلاب وبحوزتهم أجهزة الكمبيوتر وعليها صورة للمرشح. 

وقال محمد صحصاح، مدير إدارة أشمون التعليمية، في بيان، الخميس، أنه تمت إحالة الواقعة للتحقيق وتم إرسال لجنة لمتابعة الأمر، حيث إن صورة المرشح على أجهزة الحاسب الالي مخالفة، موضحًا أن المرشح تبرع بمعمل كمبيوتر و16 جهاز حاسب إلى للمدرسة وجاءت سيارة محملة بالأجهزة وعليها صورة للمرشح.

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يعلن فشله أمام بالونات غزة المفخخة

نويت الانتحار أنا وحبيبة قلبى.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة خلف ونعيمة بسوهاج

الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى المتظاهرين

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمكانية رحيل نجم سموحة للزمالك

المتحدث العسكري: تدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.. صور

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة.. تعرف على التفاصيل.. فيديو

فرمان يونانى يمنع شيكابالا من الانتظام فى الزمالك

مفاجأة كانت في انتظار محافظ أسوان: تكاتك على طريق معبد فيله .. صور

ترتيب الدوري المصري 2019 .. الزمالك في الصدارة والأهلي يزاحم لـ الوصول للقمة

تعثر مفاوضات الزمالك مع عامر عامر

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

الجهادي المتلعثم.. مقاتل داعش يعلن رغبته في الاتجار بالمخدرات بعد عودته ..شاهد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

المتحدث العسكري: تدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.. صور

صانعة الأقفاص .. حياة كريمة تطرق باب الست ظريفة ..صور

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

فيديو

عمرو يوسف يوجه نصيحة لـ كارمن سليمان.. فيديو
أحمد الشقيري يناشد جمهوره الدعاء له .. فيديو
الصحة: فحص 60 ألف طالب فى أول أيام المرحلة الثانية لحملة التقزم والأنيميا.. فيديو
أحمد الشقيري يكشف عن كواليس كتابه الجديد أربعون.. فيديو
نوستالجيا.. كاريوكا: لسانى مش طويل وعمرى ما رقصت فى ملهى ليلى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟