التعليم تحقق في تبرع مرشح على مقعد أشمون بـ 16 كمبيوتر لمدرسة

شهدت مدرسة ناصر الإعدادية بقرية طهواي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، واقعة أثارت الجدل، حيث قبلت إدارة المدرسة تبرعًا من أحد المرشحين على مقعد الدائرة في الانتخابات التكميلية وتم تصوير الطلاب وبحوزتهم أجهزة الكمبيوتر وعليها صورة للمرشح.



