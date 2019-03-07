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رياضة

200 لاعب يشاركون فى بطولة كأس مصر للفروسية

الخميس 07/مارس/2019 - 02:55 م
جانب من منافسات الفروسية
جانب من منافسات الفروسية
عمرو الحلوانى
تنطلق، اليوم، الخميس، بطولة كأس مصر للفروسية للدرجات الخامسة بقسميها والسادسة بقسميها والمبتدئين للموسم الرياضى 2019 على 5 ارتفاعات بنادى كينج زرانش بالاسكندرية، حيث تستمر البطولة حتى السبت المقبل بمشاركة 200 فارس وفارسة.

ويحصل على الجوائز المالية الستة لاعبين الأوائل فى كل ارتفاع، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة صباح اليوم بالكشف الطبى على الخيول للتأكد من سلامتها قبل بدء المنافسات الرسمية.

وقال اللواء سيد معوض مدير البطولة إن القاعدة العريضة من الفرسان بدأت تزيد بشكل كبير بسبب المباريات المفتوحة التى يقيمها الاتحاد، والتى يسهل فيها الاتحاد إجراءات المشاركة للاعبين المبتدئين، مشيرا إلى أن البطولة كان محددا إقامتها منذ أسبوعين ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية فضل الاتحاد تأجيلها حفاظا على سلامة الفرسان وخيولهم.

من ناحية أخرى، أشار "معوض" إلى أن الفارسين عبد القادر سعيد ومحمد مدحت صادق قد تأهلا لبطولة كأس العالم التى تستضيفها أمريكا ابريل المقبل، بعد ان اجتازا مراحل الدوري العربي التى اختتمت مؤخرا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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