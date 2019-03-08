ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية تطالب بتعميم قرار الأوقاف بفصل متعاطي المخدرات بجميع المؤسسات

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:01 ص
النائبة هبة هجرس
النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب
القسم السياسي
قالت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن تأكيد وزارة الأوقاف واتخاذها إجراءات صارمة تجاه تعاطي موظفيها للمخدرات، يقطع باليقين حول ادعاء البعض بعدم حرمانيتها ويثبت أنها حرام.

وأشارت هجرس في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أنه من المهم تطبيق هذا القرار على جميع مؤسسات الدولة، لمنع حدوث أخطاء بسبب هذا التعاطي وتؤدي في النهاية إلي حدوث كوارث، موضحة ان العاقبة لا تعود على متعاطي المخدرات فقط بل على مواطنين أبرياء أيضا كما رأينا سابقا.

وشددت عضو البرلمان، على ضرورة عمل الفحوصات اللازمة لكشف المتعاطين، وحال ثبوت التعاطي يتخذ ضدهم إجراءات صارمة، لأن هذه الظاهرة ألحقت بالمجتمع كثيرا من الضرر، لذلك يتوجب علينا محاربتها والتوعية ضدها.

كانت وزارة الأوقاف أكدت أنها ستطبق القانون بحسم، باتخاذ إجراءات فصل أي موظف بالأوقاف والجهات التابعة يثبت تعاطيه للمخدرات، والممتنع عن التحليل في حكم المتعاطي، تفعيلا للمادة (69) فقرة (7) من قانون 81 لسنة 2016م ، والمادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون.

ترشيحاتنا

محمد فاروق يكشف أسباب اعتزاله التحكيم.. فيديو

منقذ اليونانيين: لن أستطيع إنقاذ أشخاص بأوزان ثقيلة كما كنت أفعل.. فيديو

النائب العام يحيل 11 متهما للجنايات.. التحقيقات: كونوا عصابة سرقت 18 مليون جنيه من سيارة نقل الاموال.. وشاهد: سائق الشركة استغل قيامنا بتغذية ماكينة بنك وفر هاربا بالمبلغ

مجزرة في إسطنبول..غموض وراء قتل أب لأبنائه وشقيقه

بدءا من وكلاء الوزارة وصولا إلى رئيس الحكومة.. لا استثناءات في حذف بطاقات التموين

استشاري بمعهد القلب القومي: الجميع صدموا بإقالة جمال شعبان

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8/3/2019 بمحافظات مصر

شريف عامر يعيش لحظات خطر حقيقية أثناء مواجهة كلاب شرسة.. فيديو

عملية ملكية في بريطانيا لملاحقة موجهي الإساءات العنصرية ضد زوجة الأمير هاري

صور لعرائس قبل وبعد المكياج تثير ضجة على السوشيال ميديا

فريق عمل مصر تستطيع يقدم مفاجأة لـ المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس للهواتف

بريطانيا تعلن منحها "الحماية الدبلوماسية" لنازنين زاغري المسجونة في ايران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

فيديو

فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك
محمد فاروق يكشف عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم.. فيديو
محمد فاروق يكشف سر إضراب الحكم محمد معروف عن الطعام.. فيديو
محمد فاروق يكشف أسباب اعتزاله التحكيم.. فيديو
حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟