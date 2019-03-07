نجوم لبنان ينافسون المصريين فى نسب المشاهدة على يوتيوب

ينافس كل من الفنانين اللبنانيين وائل كافورى ورامى عياش، عددا من النجوم المصريين فى نسب المشاهدة عبر قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب مصر.



وتمكن رامى عياش من التواجد فى القائمة من خلال أغنيته المصرية الجديدة "وصفولى الصبر"، والتى تعد واحدة من أغانى ألبومه الجديد "قصة حب" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



بينما ينافس الفنان وائل كافورى بأغنيته الجديدة "ولاد الحرام" على القائمة ذاتها، بعد أن حقق ما يقرب من مليون مشاهدة فى يوم واحد فقط.



يذكر أن هناك عددا من النجوم المصريين يتواجدون فى القائمة ذاتها أبرزهم شيرين وأنغام وتامر عاشور وتامر حسنى.