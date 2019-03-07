ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية يعلن افتتاح 256 فصلا لمحو الأمية

الخميس 07/مارس/2019 - 05:01 م
محو الأمية
محو الأمية
همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن فتح 256 فصلا لمحو الأمية خلال فبراير الماضي، بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى إطلاق 9 قوافل إعلامية لحصر أعداد الأميين، كما تم تسليم 511 شهادة لمن اجتازوا امتحانات محو الأمية.

وشدد "شاروبيم" بحسب بيان، الخميس، على استمرار فصول محو الأمية في تعليم الراغبين من أبناء المحافظة، وأوضح أنه على المواطنين المبادرة بتسجيل أسمائهم في مراكز محو الأمية والمشاركة الجادة في التعلم لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمجتمعية.

من جانبه أوضح أشرف حافظ، رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الأمية بالدقهلية، أن هناك تعاونا تاما بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية بالمحافظة لتحفيز المواطنين وتعريفهم بأهمية المشاركة في برامج محو الأمية حتى يتم القضاء نهائيا على الأمية لدى أبناء المحافظة.

ترشيحاتنا

أسباب صادمة لإصابتك بالروماتيزم ..أعراض انتبهي لها..وحيل للحماية من المرض

الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار بـ الجيزة

بعد تصفية إرهابين بالجيزة.. #الداخليه يجتاح تويتر.. ومغردون: اللهم احفظ #مصر

مجلس الدولة يعاقب مسئولين بالسكة الحديد لصرف ٢٧ ألف جنيه لمتهم..مستندات

شربوه زبادو بالبرشام.. التفاصيل الكاملة لـ مقتل سائق توك توك بشبرا الخيمة

أولى جلسات محاكمة لاعب أسوان و 43 آخرين فى خلية ولاية سيناء.. الاحد

4 أندية تنتظر حسم التأهل لنهائيات أبطال إفريقيا.. اعرف موقف الأهلى

مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو

لأول مرة.. إسرائيل تصنف فضائية الأقصى كـ منظمة إرهابية

كاف يحدد موعد قرعة ربع نهائى دورى الأبطال والكونفيدرالية

عصام الشوالي مدافعا عن محمد صلاح: لا يقل عن ميسي وكريستيانو

هل تصح صلاة المرأة بطلاء الأظافر؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبوالعينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر.. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

فيديو

مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو
ناقد فني: لهذا السبب تزوج حلمي بكر من سهير رمزي.. فيديو
طرح أول سيارة طائرة في العالم بـ معرض جنيف.. فيديو
طرح برومو جديد لفيلم Penguins.. فيديو
علام: الضربات الاستباقية دليل نجاح الأمن في اختراق الإرهابيين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟