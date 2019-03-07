حملات مداهمة لضبط مخالفات محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك بالبحر الأحمر



وكثفت مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتور فتحي سلمى، وبالاشتراك مع مديرية الصحة ومباحث التموين، حملات التفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومحلات الجزارة والمطاعم والفنادق والثلاجات.



أسفرت الحملة عن ضبط عدد 30 کيلوجرام لحم و2 كيلوجرام لحم مفروم و2 كيلو جرام کبدة مجمدة.



حُرر محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، تنفيذا لقرار اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، رقم 693 لسنة 2017 والقرار رقم 830 لسنة 2018.

تمكنت حملة للطب البيطري، برئاسة الدكتور فتحي سلمى، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، بالاشتراك مع مديرية الصحة وتموين البحر الأحمر، من ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حملة علي مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.