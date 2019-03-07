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مرأة

خبير إكسسوارات يكشف الهدية الأمثل في عيد الأم.. صور

الخميس 07/مارس/2019 - 04:27 م
خبير اكسسوارات في
خبير اكسسوارات في عيد الأم هذه هي الهدية الأمثل لها
آية التيجي
أيام قليلة ويحل موعد عيد الأم المناسبة التي ينتظرها الكثير للتعبير لكل أم عن حبهم واهتمامهم بها، وفي كل عام تكون حيرة شراء الهدية وتحديد نوعها وقيمتها، حيث تتعدد الاختيارات.

يقول خبير المجوهرات فادي سليمان إن هذا العام ظهرت مجموعة من التصميمات المميزة التي تناسب جميع أعمار الأمهات، ومنها: موديلات بسيطة وطريفة في نفس الوقت، مما حقق التنوع المطلوب والتي ترمز إلى عالم الأمومة الجميل.

وأوضح سليمان أن أحد الموديلات الأنيقة طفل رضيع مزين بحبات الاستراس اللامعة، وكانت كلمة أحد الموديلات الرائعة والأنيقة "mom" التي تضمنتها المجموعة بأكثر من شكل لتعبر عن الحب في هذه المناسبة.

وتابع أنه من الموديلات الأنيقة التي ستسعد بها كل أم سلسلة العائلة التي تمثل الأب والأم وطفلين أو طفل، لتشعر الأم بأن التصميم صنع خصيصا ليعبر عن أسرتها، حيث إن هناك تصميما على شكل أم حامل، وهي الأكثر ملاءمة للأمهات الجدد، لتكون أول هدية تتلقاها في عيدها.

ويؤكد فادي سليمان أنه في كل مناسبة مثل الفلانتين، ورأس السنة، والأعياد، يجب تقديم مجموعة تتوافق معها، وهو ما ينطبق على عيد الأم أيضا، ذلك لأنه من المناسبات الهامة التي يمكن تقديم مجموعة أنيقة من الأكسسوارات التي تميزت بالطلاء بمادة البلاتين، أو الذهب لتدوم فترة طويلة محتفظة بشكلها ورونقها وتشعر الأم أنها تلقت هدية مميزة وفخمة.
خبير إكسسوارات يكشف الهدية الأمثل في عيد الأم.. صور
خبير إكسسوارات يكشف الهدية الأمثل في عيد الأم.. صور
خبير إكسسوارات يكشف الهدية الأمثل في عيد الأم.. صور
خبير إكسسوارات يكشف الهدية الأمثل في عيد الأم.. صور
خبير إكسسوارات يكشف الهدية الأمثل في عيد الأم.. صور
خبير إكسسوارات يكشف الهدية الأمثل في عيد الأم.. صور
خبير إكسسوارات يكشف الهدية الأمثل في عيد الأم.. صور

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