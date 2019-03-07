عودة النشر الإقليمى ورفض التطبيع.. أبرز توصيات مؤتمر أدباء القناة وسيناء

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مؤتمر أدباء القناة وسيناء، دورة الأديب الراحل محمـد الراوي، تحت عنوان "المنتج الثقافي التحديات وآليات التمكين".



شهدت الجلسة الختامية شهادة عن الشاعر عطية أبو مرزوقة من شمال سيناء، والشاعر محمد علي حجازي من بورسعيد، وأدار الجلسة طارق الصاوي. وفي الختام تم إعلان التوصيات والتي نصت على ضرورة عودة النشر الإقليمي في الأقاليم مرة أخرى وطبع الكتب، ورفض كل أنواع التطبيع مع العدو الصهيوني، والتأكيد على الحق الأصيل في القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وإعادة النظر في مجال التحكيم في النشر الإقليمي بزيادة عدد المحكمين وتوفير الوقت المناسب للقراءة والتدقيق، وضم عشرة من الشباب الفائزين في المسابقات الأدبية للجمعيات وللشباب والرياضة للمشاركة في فعاليات مؤتمر الإقليم من كل عام.



كما تضمنت التوصيات أن يكون مؤتمر الإقليم القادم في محافظة شمال سيناء عام 2020م، والعمل على زيادة المخصصات المالية لمؤتمر الأقليم السنوي، ووضع قراءة خاصة لشعراء البادية في كتاب المؤتمر من كل عام، وتكريم 20 من كل محافظة من كل عام في احتفالية خاصة.

