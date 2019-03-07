فرج عامر يكشف عن سبب رحيل ياسر إبراهيم للأهلي

كشف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن كواليس انتقال ياسر إبراهيم، نجم الفريق السابق، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وقال عامر لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام عبر أثير "أون سبورت اف ام"، إنه وافق على رحيل اللاعب بناءً على طلب من الأخير، بالإضافة إلى أنه سيشارك مع الأهلي بصفة مستمرة نظرا لقلة عدد المدافعين بالمارد الأحمر.



وأوضح أن ياسر إبراهيم قدم الكثير للفريق، فضلا عن أن النادي استفاد ماديا من بيعه، بالإضافة إلى الحصول على خدمات عمرو بركات من الأهلي.

