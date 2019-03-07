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محافظات

محافظ الإسماعيلية يفتح ملف مخالفات قرية النورس ..صور

الخميس 07/مارس/2019 - 04:32 م
قرية النورس السياحية
قرية النورس السياحية
انجي هيبة
أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية قرارا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين لشروط التعاقد من المنتفعين بمشروع قرية " النورس السياحية " التى تقع على بحيرة التمساح.

جاء ذلك بعد أن انتهت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ وبرئاسة اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة وممثلى كافة الجهات المعنية والقانونية من أعمالها فى حصر ومراجعة جميع المخالفات بنطاق القرية،ورفعت تقريرا تفصيليا للمحافظ تضمن وجود 40 شاليه و38 فيلا مخالفة لشروط التعاقد مع المحافظة والقيام بالتعدى على أراض غير مخصصة للبناء وإقامة مبان ومنشآت عليها بالمخالفة للقانون إضافة إلى التعدى على مساحات من المسطحات الخضراء والقيام بالبناء والتعلية بزيادة أدوار إضافية وقيام بعض المنتفعين بهدم بعض الفيلات الأصلية المتعاقد عليها وقاموا بالتنازل عنها للغير واقامة مبان ومنشآت جديدة عليها دون الرجوع للمحافظة.

وبناء على ما ورد بتقرير اللجنة قرر المحافظ اتخاذ كافة الاجراءات القانوية اللازمة مع جميع المخالفين وفى حال عدم الالتزام بالقانون سوف يتم سحب جميع الفيلات والشاليهات المخالفة واستردادها بقوة انفاذ القانون واعادة طرجها للبيع مرة آخرى بالمزاد العلنى بما عليها.
محافظ الإسماعيلية يفتح ملف مخالفات قرية النورس ..صور
محافظ الإسماعيلية يفتح ملف مخالفات قرية النورس ..صور

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