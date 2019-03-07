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محافظات

محافظ البحيرة يكرم وزيرة الثقافة لجهودها في إثراء الحركة الفكرية.. صور

الخميس 07/مارس/2019 - 03:38 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ووزير الثقافة
جمالات الدمنهورى
أهدى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، درع المحافظة للدكتورة  إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تقديرًا لجهودها في إثراء الحركة الثقافية والفكرية بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال استقباله للدكتورة إيناس عبد الدايم بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتورة  نهال بلبع، نائب المحافظ، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة وأحمد درويش رئيس إقليم غرب وسط الدلتا الثقافي والأديب يوسف القعيد.

وذلك لافتتاح معرض دمنهور الرابع للكتاب بمكتبة مصر العامة والذي يستمر إعتبارًا من اليوم حتى 16/3 بمشاركة 37 دار نشر منها قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر الخاصة.

شارك بالحضور المهندس  عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة والمهندس خازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، ومحمد البسيوني، مدير مديرية الثقافة ومحمد خميس، رئيس مدينة دمنهور.
محافظ البحيرة يكرم وزيرة الثقافة لجهودها في إثراء الحركة الفكرية.. صور
محافظ البحيرة يكرم وزيرة الثقافة لجهودها في إثراء الحركة الفكرية.. صور
محافظ البحيرة يكرم وزيرة الثقافة لجهودها في إثراء الحركة الفكرية.. صور

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